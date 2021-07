Mascarilla de jengibre para quitar las bolsas en los ojos

Cuando las bolsas en los ojos aparecen es inevitable no preocuparnos y entrar en pánico por no saber cómo desaparecerlas; en la mayoría de las ocasiones se generan por el envejecimiento por lo que es importante atenderlas en un primer momento y no dejar que aumenten. Para esto, un remedio casero muy eficaz es el jengibre, el cual quita dicha bolsas y reduce su apariencia. Aquí te mostramos cómo hacer una mascarilla con este ingrediente muy fácil y rápido. ¡Toma nota!

¿Qué causan las bolsas en los ojos?

Las bolsas en los ojos son frecuentes a medida que los años pasan y llega el envejecimiento; los tejidos alrededor de los ojos (algunos de los músculos que sostienen los párpados) se debilitan; con esto, la grasa normal que ayuda a sostener los ojos puede trasladarse a los párpados inferiores, lo que hace que hace que adquieran el aspecto de hinchados, de acuerdo con la Clínica Mayo. Las bolsas en los ojos rara vez son signo de alguna enfermedad grave.

¿Cómo quitarlas rápido con jengibre?

Para esta mascarilla de jengibre necesitas:

Materiales:

500 ml de agua

Algodón

Una cucharada de jengibre en polvo

Procedimiento:

-Primero, realiza una prueba de alergia colocando una pizca del ingrediente sobre tu muñeca; transcurridas 24 horas sin ninguna reacciona adversa, puedes utilizar el jengibre sin problema.

-Hierve el agua; cuando alcance su punto de ebullición, apaga el fuego y agrega la cucharada de jengibre en polvo.

-Posteriormente, deja que el agua se entibie. Después, humedece un algodón y colócalo sobre las bolsas en los ojos durante 15 minutos.

-Por último, enjuaga tu rostro con agua fría. Repite este procedimiento tres veces por semana para ver resultados en muy poco tiempo. De esta forma puedes desaparecer las bolsas en los ojos de una manera fácil y rápida con la ayuda del jengibre.

H Panorama

Por: Reporte Confidencial