México | Giras cerradas por veda: AMLO

Para respetar la veda electoral por la consulta popular, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las giras que realizará serán cerradas ya que tiene que recorrer el país para supervisar el avance de obras y la aplicación de los programas del bienestar.

En las instalaciones de la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero, dijo que serán respetuosos de lo que establece la ley electoral respecto a la consulta popular para decidir si se enjuicia o no a políticos del pasado.

“No vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve acabo la consulta, porque no es fácil separar lo que es informativo, de lo que pueda interpretarse como cuestión política, de todas formas nosotros vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema, durante todo este tiempo y decidimos no llevar a cabo reuniones abiertas, pero tenemos que recorrer el país y seguir adelante, recogiendo los sentimientos de la gente y supervisando el avance de las obras, es muy importante ir a los pueblos”, argumentó.

Adelantó que visitará los estados de Veracruz y Chihuahua.

El primer mandatario afirmó que en las giras recoge las peticiones y demandas de la gente como sucedió en Ometepec en donde le reportaron que “se roban mucho la luz” por lo que contacto al Director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

“El recorrido sirve para recoger peticiones, demandas, que la gente no se sienta sola, abandonada, que el gobierno sea itinerante, que el gobierno de la República no sólo tenga en el Palacio Nacional”, dijo.

Señaló que aunque no tenga actos abiertos, se entera de lo que está sucediendo en el país por qué dialoga con la gente.

Desde el 15 de julio y hasta que se realice la consulta popular, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución debe suspenderse todo tipo de propaganda gubernamental, y en ese lapso sólo están permitidas las campañas de información de las autoridades electorales, las de servicios educativos, de salud y de protección civil.