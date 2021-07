Nueve ejercicios efectivos para mantenerse bella

Incluso si no estamos en una zona de mucho calor, las temperaturas son cálidas y nos atraen al exterior. ¿Estás pensando en hacer cardio aburrido corriendo al aire libre? No tienes por qué. Entrenar afuera no se trata solo de trotar, porque el mundo es un campo de entrenamiento lleno de equipos, solo tienes que ser un poco creativo y saber cómo usarlo.

Junto con los expertos de Freeletics , la aplicación de fitness número 1 en Europa, hemos elaborado un entrenamiento nítido que incluye mucho más que trotar y hace que entrenar bajo el sol sea variado, sin importar por dónde pases.

No todo es correr igual

Salir y correr es básicamente lo correcto: una buena carrera es buena para el sistema cardiovascular, tu resistencia y también para tu estado de ánimo. Una buena carrera no debe subestimarse. Sin embargo, existen mejores enfoques para lograr ciertos objetivos de acondicionamiento físico, ya que los humanos somos corredores eficientes y, a un ritmo lento, consumimos pocas calorías y los músculos solo se usan moderadamente. Hay que incluir la variedad que proporciona el entorno en el plan de formación.

Corre para entrar en calor y cuando tu cuerpo esté a la temperatura adecuada, integra los sprints de intervalos y una marcha relajada como descansos regenerativos. ¿Alguna vez has corrido en una pendiente? Sentirás el efecto. Las ventajas son obvias: los impulsos musculares alternativos, el estrés circulatorio y la frecuencia cardíaca varían. Y además, no solo puedes agregar variedad a tu entrenamiento, sino que también puedes usar el tiempo de manera mucho más intensiva.

Entrenamiento al aire libre: El mundo es un gimnasio

¿Ves un banco del parque, un letrero en la calle, una portería de fútbol callejero, una mesa de ping-pong? Nosotros vemos equipos de entrenamiento. El mundo es un gimnasio, solo hay que saber cómo aprovecharlo mejor. Una gran cantidad de ejercicios se pueden hacer más fáciles y más difíciles con el equipo más simple.

Aquí hay 9 ejercicios, de fácil a difícil, que puedes hacer usando una elevación, ya sea un banco del parque, una pared o algo similar.

Entrenamiento al aire libre n. ° 1: Step-ups

Suena fácil, pero entrena toda la parte inferior del cuerpo desde la pantorrilla hasta la parte inferior y también el core (¡ hola, músculos abdominales! ). Empieza frente al “obstáculo”, da un paso hacia arriba con un pie, ponte en posición vertical, mantén el torso tenso y la parte superior del cuerpo erguida, vuelva a bajar. El nivel de dificultad está determinado por la altura del obstáculo y la velocidad de ejecución.

