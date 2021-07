+VIDEO | Trabajadora de la salud: «Los tapabocas me los manda mi hija»

Los trabajadores de la salud en el país continúan denunciando la grave crisis que atraviesa el sector, debido a las falta de personas, insumos, medidas de bioseguridad y salarios dignos.

La camillera Carmen Guevara quien labora en un ambulatorio de salud ubicado en el municipio Libertador del estado Carabobo, denunció la situación que están viviendo los trabajadores.

«Los tapabocas me los manda de allá, mi hija de afuera, porque en realidad no alcanza (su salario) ni siquiera para comprar un tapabocas, no tenemos guantes, nada con que trabajar», denunció Guevara quien señaló que trabaja por vocación con la ayuda de su hija que emigró del país.

Rechazó que «desde Caracas» se muestre al centro de salud como que si estuviese equipado cundo la realidad difiere de ello.

«No tenemos médicos (…) personal que labore en la noche no tiene cuarto de reposo (…) el ambulatorio se está cayendo», afirmó.

#19Jul | Trabajadores del sector salud en el estado Carabobo dijeron que trabajan por “vocación” al no contar con insumos ni un salario digno.



Vía @TVVnoticias

pic.twitter.com/Q00q17eCXd — 800 Noticias 🖥️ (@800_Noticias) July 19, 2021

800Noticias

Por: Reporte Confidencial