Conductores trancan la Petare-Guarenas en El Cercado por falta de gasolina

Guarenas.- Con el cierre de la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura del Cementerio Jardines El Cercado, sentido Guarenas, protestaron los usuarios que hacían cola en la estación de servicios Vistalago durante la mañana de este martes 20 de julio.

La protesta fue reportada por conductores a eso de las 10:30am y la razón fue la falta de gasolina. Usuarios que hacían cola desde la noche anterior informaron que les indicaron que el combustible se había terminado a esa hora, mientras la mayoría de vehículos quedó sin equipar.

«Esto es un desastre. Aquí aparte de la cola reglamentaria está la cola de taxistas y transporte público de gasolina, más la cola de funcionarios y amigos. También están los que no hacen cola, pagan unos dólares y los pasan. Por eso es que nunca alcanza la gasolina para más de tres horas», manifestó Edgar Anzola, conductor y comerciante afectado por las fallas en el suministro de combustible.

Esta es la segunda protesta en los últimos cuatro días en la misma bomba de gasolina de las tres ubicadas en la Autopista Petare-Guarenas, por la misma razón.

El pasado sábado 17 de julio se reportó otra manifestación durante una hora aproximadamente. Usuarios trancaron la vía, sentido hacia Guarenas, porque el despacho no había llegado cerca del mediodía.

Funcionarios de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acudieron al lugar para mediar con los manifestantes y reabrir el paso vehicular.

La tranca se prolongó hasta las cercanías de Mampote. Durante casi una hora estuvo cerrado el paso por los manifestantes, quienes accedieron a abrir tras las amenazas de los efectivos de seguridad de detenerlos, por obstaculizar el libre tránsito.

«Yo tengo dos madrugadas viniendo y no he podido echarle gasolina al carro porque siempre se acaba a eso de las 10 de la mañana. Los demás carros tenemos que quedarnos hasta el día siguiente o dos días más. Esto no es justo», concluyó Marielis Cárdenas, quien trabaja haciendo traslados ejecutivos en su carro particular.

Lidk Rodelo