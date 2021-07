Confusión en Chile por modelo que cayó al vacío de un piso 12

La modelo brasileña Nayara Vit, de 33 años de edad, cayó desde un piso 12 de un edificio ubicado en la comuna Las Conde, en Santiago de Chile. Este caso mantiene confundido a la policía, que busca determinar las causas para que ocurriera el suceso.

La tragedia fue el pasado miércoles, 7 de julio, cuando la policía descubrió que cayó desde el apartamento en el que vivía con su pareja, Rodrigo del Valle. Marcela Bakit, amiga de Nayara, afirmó que era un hombre “bastante celoso y controlador”.

El padre de Nayara Vit intentó comunicarse con del Valle, pero no obtuvo respuesta. Horas después, el sujeto dijo en sus redes que “no había podido evitar su muerte” y procedió a cerrar todas sus cuentas.

SOSPECHAN DE SU PAREJA

La niñera de la hija de Vit confesó que escuchó gritos antes de la caída de la modelo. Supuestamente, la pareja fue a cenar y se produjo una discusión que se extendió hasta su llegada al edificio.

Esto provoco que su familia manifestara ante los medios de comunicación sus sospechas sobre Rodrigo del Valle. En primera instancia, las autoridades lo calificaron como un “suicidio”, a pesar del dudoso contexto.

FAMILIA NIEGA QUE VIT SE HAYA SUICIDADO

El portal de noticias Infobae puntualizó que Vit llegó a Chile cuando tenía 17 años de edad y, según sus allegados, era una mujer tranquila. “Era muy alegre”, aseguró una prima de la joven, quien reconoció que no conocen las causas de la muerte.

“Estamos muy angustiados, muy desesperados. Tenemos certeza de que mi prima no se suicidó. Mi prima no tenía depresión, no tomaba remedios para la depresión”, explicó su prima, Flavia Puga.

Marcela Barkit, amiga de la fallecida, afirmó que es “imposible que ella se haya suicidado”. Por su parte, Puga ratificó: “estaba muy bien, dos horas antes de su muerte conversó con mi madre por teléfono”.

INICIAN INVESTIGACIÓN

Las autoridades ya iniciaron la investigación para esclarecer la causa de la muerte y recopilaron videos, audios y testimonios humanos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMENAZÓ CON TIRAR A SU HIJO DE 3 AÑOS DESDE UN PISO 13 SI SU ESPOSA NO REGRESABA (+VIDEO)

En tal sentido, el fiscal encargado del caso, Omar Mérida, reconoció que, producto de “determinadas inconsistencias de los testimonios”, pueden tomar fuerza “hipótesis distintas al suicidio”.