España | Belén Esteban y Kiko Matamoros, enfrentados por Hacienda

Este lunes, Kiko Matamoros y Belén Esteban protagonizaron un tenso enfrentamiento en ‘Sálvame’. Esta situación surgió tras hablar de la situación económica de Kiko Rivera, quien se acaba de comprar un coche valorado en 80.000 euros, sembrando la duda sobre sus verdaderos ingresos económicos.

Kiko Matamoros salió en defensa del hijo de Isabel Pantoja, afeando la actitud de sus compañeros. «Parece un patio de vecinas o de vecinos, una corrala. Ese afán de administrar las vidas y haciendas ajenas me suele dar mucha vergüencita, yo no entro a contarle los números de nadie», expresó el colaborador.

Estas palabras no pasaron desapercibidas entre sus compañeros, sobre todo para Belén Esteban, que se mostró muy molesta con lo que acababa de escuchar. Lejos de quedarse en silencio, no dudó en responder a su compañero de forma tajante.

Enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Belén Esteban: «¿Tú has pagado lo tuyo?» https://t.co/cbXR8UlgHq — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 19, 2021

«¡Perdona, perdona! ¡La movida gorda que me montaste en un Deluxe con algo así! Me dijiste lo que debía a Hacienda. Gracias a Dios, yo he pagado, pero que vengas a darnos lecciones… Consejos vendo que para mí no tengo», expresó la colaboradora.

“No, la que vendía consejos que para ella no tenía eras tú, que me dijiste lo de Hacienda y te dije ‘paga lo tuyo» se defendió Kiko Matamoros, asegurando que ha pagado una parte de lo suyo. «Pero si debías la Comunidad hasta de ‘La finquilla’!», respondió Belén entre risas.

«¿A qué vienen esas risas? ¿Pero de qué hablas? Yo debía 1,3 millones de euros, pero hace tres años que no figuro en la lista de deudores de Hacienda, donde salen los que deben más de un millón», apuntó Kiko Matamoros muy molesto con su compañera.

«Makoke quiso hacer ver que iba a aparecer todos estos años, pero no es así. Llevo ya tres años que no aparezco, porque he pagado parte de lo que debo, voy pagándolo» zanjó el colaborador.