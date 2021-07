Evacuaron un tercer edificio en Miami por problemas en la estructura

Evacuaron un tercer edificio en el condado de Miami-Dade, por presentar problemas en su estructura. Ya son tres los edificios residenciales que presentan riesgo para sus habitantes.

Las autoridades locales han estado inspeccionando todos los edificios de la zona, con la finalidad de evitar otra tragedia masiva, como lo fue el desplome del complejo residencial Champlain Towers, el pasado 24 de junio, en horas de la madrugada.

Todos los residentes del edificio de apartamentos Devon, que está ubicado en la avenida Indian Creek Drive a la altura de la calle 69, deben desalojar sus viviendas.

Luego de una inspección, se determinó que aunque no hay riesgo inminente de derrumbe en el edificio, igual hay severas deficiencias estructurales.

Es un edificio que fue construido en 1939, tiene dos pisos, en los que hay 30 apartamentos ocupados por inquilinos; situado a más o menos 3 kilómetros de donde estaba la torre que se derrumbó dejando un casi un centenar de personas fallecidas, hasta ahora.

A los habitantes se les dio el plazo de una semana para abandonar sus residencias, y fueron notificados de que no podrán volver a ocuparlos.

Los residentes ya evacuaron el edificio, según el abogado Manny Vadillo, quien informó a través de un comunicado «mis clientes, los dueños del edificio, han estado trabajando de manera diligente con las autoridades municipales y con los inquilinos. De manera rápida han logrado evacuar el edificio y asegurarse de que todas las personas estén a salvo», reseñó Infobae.

