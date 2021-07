La fatídica predicción de Mhoni Vidente y los horóscopos del 20 de julio

Las predicciones y horóscopos de este martes 20 de julio del 2021. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Una vez más, el mundo de la música de regional mexicano, se viste de luto con la muerte de Néstor Valdez quien fuera vocalista de la agrupación “La acelerada”, quien se encontraba en una fiesta privada.

Los hechos sucedieron el pasado viernes 16 de julio alrededor de las 21:30 horas, mientras se encontraba cantando en una fiesta privada en un salón de fiestas ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado en Sonora.

Néstor Valdez, tras ser herido fue trasladado a un nosocomio en Mexicali, Baja California, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas el cantante de música sinaloense lamentablemente perdió la vida en el hospital.

La noticia de la muerte de Néstor Valdez, fue confirmada por sus compañeros de la agrupación y seres queridos quienes a través de redes sociales han compartido mensajes dedicados al cantante y su familia a quienes les dan el pésame.

¿Mhoni Vidente predijo el atentado en contra del cantante?

El pasado 12 de julio, Mhoni Vidente reveló en sus predicciones en el El Heraldo de México, que las tragedias en el mundo grupero seguirán, luego de la muerte del vocalista de los Yonic’s, José Manuel Zamacona, quien murió a causas de los estragos que el COVID-19 dejó en su cuerpo.

A diferencia de la muerte de forma natural de Zamacona, Mhoni Vidente reveló que la muerte de un vocalista del género regional mexicano sería debido a un atentado al norte del país, entre los Estados en donde ocurriría esta desgracia, la cubana mencionó a Sinaloa, Sonora o Nuevo León.

“Me dice que definitivamente seguirán los decesos, pero esta vez en cuestiones de atentados, en cuestiones de balas, en cuestiones de plomo,en el norte del país Jalisco, Sonora, Sinaloa o Nuevo León se visualiza el atentado, la muerte de un personaje muy querido del ambiente grupero”, dijo Mhoni Vidente en El Heraldo de México.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha dado a conocer si la muerte de Néstor Valdez se debió a un atentado directo en contra del vocalista de la banda La Acelerada o si fue víctima del fuego.

Mira las declaraciones de Mhoni Vidente a partir del minuto 19:02

Los horóscopos

Aries

Tu carta es la del Mundo. Este martes necesitarás cargar algo de plata para protegerte, recuerda que atraes las envidias porque siempre sobresales. Trata de tirar o regalar la ropa con la que hayas tenido algún accidente, ponte perfume y con eso alejarás las energías negativas.

Leo

Podrás dormir mejor a partir de que hagas este ritual: Ponte un escapulario bendecido, en tu ropa interior mucho perfume para que se corten las energías negativas. También corta tu cabello constantemente porque eres uno de los signos más vistos, esto ayudará a sacar las malas energías.

Tauro

Eres propenso al mal de ojo. Por esa razón, cuídate de los lugares que visitas. Para hoy puedes protegerte cargando un limón en la cartera o en la bolsa, un poco de canela en polvo para tus zapatos también ayuda. Este ritual te ayudará a amainar los malestares relacionados con el estrés.

Cáncer

Aleja las tendencias negativas, eres muy receptivo, viene un cambio total y radical. Debes tomar acciones, usa algo de oro para que estés protegido y cortar de tajo las energías negativas. Date un baño de flores y limpiaras completamente tu aura. Cuida a tu pareja, porque eres propenso a tener dificultades.

Libra

Para limpiarte de la energía que absorbes por querer ayudar a alguien, tienes que bañarte con sal de grano. Tres litros de agua bastarán para poder cortar todo lo malo y la falta de sueño que te aqueja. No esta mal ayudar a los demás, lo que no debes hacer es preocuparte más por los demás de lo que lo haces por ti.

Virgo

El amor es un arma de doble filo, tanto así que te aleja de seres queridos, no te deja crecer. Para poder avanzar, pon un pedazo de canela en una prenda tuya, amárralo con un listón negro y vístete de colores fuertes, esto te va ayudar a sacar lo negativo. Cambia tu cama de lugar y así no te encontrará la envidia.

Géminis

Cuida tu temperamento, éste siempre será un indicador de las energías que te rodean. Pon un vaso con agua a un lado de tu cama, mañana por la mañana tira esa agua y no uses más de tres días seguidos los mismos zapatos o tenis. Estas medidas te ayudarán a avanzar.

Sagitario

Cuídate de las envidias, no todos son tus amigos y hay gente con mucha mala fe hacia ti. No prestes dinero, ahí te roban la energía. Tu ritual será con perfume fuerte, sándalo, pachuli y ámbar. Póntelos y con esto vas a cortar la mala vibra, si te saluda alguien de mala fe, lávate las manos de inmediato.

Capricornio

Pon un listón rojo en el tobillo izquierdo, haz tres nudos y déjalo ahí hasta que se caiga. Si puedes, cómprate un anillo de plata y con esto tendrás bien protegida la salud. Siempre logras lo que quieres y este día puede ser crucial para tu vida.

Piscis

No todos proceden de la misma forma que tú, por ello debes tener cuidado en como te diriges a las personas. Trata de traer una moneda te plata o de oro y siempre tenla cerca de ti. Corta tu cabello este martes y, si prestas ropa, ya no la pidas. No prestes dinero y date un baño con manzana y canela.

Acuario

Siempre necesitas estar protegido. Tu bondad te atrae buenas cosas en la vida y eso te hace ser confiado. Cuídate mejor por que no todos son lo que aparentan, trata de cargar una imagen del Arcángel Miguel y prende veladoras blancas para que te comuniques con él.

Escorpión

Lo fundamental en tu vida es tu casa, protégela comprando flores rojas, amarillas y blancas. Pon un vaso de agua a lado de tu cama y báñate con jabón de canela, mínimo tres veces al mes. Cambia tus sabanas, esto va renovar tu energía y ayudará absorber las buenas energías.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial