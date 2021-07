Promotores del revocatorio acuden ante el CNE para denunciar retardo en respuestas.

Los integrantes del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Mover, acudieron nuevamente este lunes al Consejo Nacional Electoral para exigir un pronunciamiento a su solicitud de registro como organización ciudadana, y la publicación del cronograma aplicable para el referendo revocatorio presidencial, solicitud que presentaron ante ese Poder Público en mayo.

Luego de consignar ante el CNE un documento en el que exigen respuesta a la petición, el tercero desde mayo, Nicmer Evans recalcó que de acuerdo con la Ley de Procedimientos Administrativos, el directorio electoral debió responderles en un plazo máximo de 15 días, y según las normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos la respuesta a la solicitud de registro de Mover debió producirse a los 10 días de la solicitud.

“Han pasado 55 días y no tenemos respuesta. Todos los rectores son responsables de la omisión y del silencio que hay en este momento en relación con la solicitud que hicimos”, recalcó Evans.

De manera extraoficial, los integrantes de Mover tienen conocimiento de que la petición se encuentra en la consultoría jurídica del Poder Electoral. Sin embargo, no ha entrado en la agenda del directorio y los rectores del CNE no han emitido juicio público sobre la misma. Consultados sobre si tienen previsto acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia, Evans señaló que no está descartado, pero de momento van a esperar por un dictamen del CNE.

Plataforma escuchará propuesta

Por otro lado, los integrantes de Mover lograron que la Plataforma Unitaria se abriera a la posibilidad de incluir el revocatorio dentro de la agenda de la negociación política en ciernes. O al menos, de no excluir la propuesta de buenas a primeras.

En un manifiesto publicado el 5 de julio pasado, la plataforma señaló que la propuesta del referendo revocatorio –y la de convocar una asamblea constituyente– serían tratadas con un “espíritu de amplitud unitaria”, porque podrían “no ser excluyentes de otras políticas en marcha”.

Evans confirmó este lunes que Mover logró pautar una reunión con la comisión negociadora de la oposición para plantear su propuesta dentro del marco de la negociación con el oficialismo; dicha reunión sería a finales de este mes, dijo a Crónica.Uno.

Sin embargo, reconoció que los eventos de la semana pasada (detención de Freddy Guevara y nuevas órdenes de captura contra dirigentes opositores) han puesto en suspenso, no solo el inicio del proceso de negociación, sino la fecha de la reunión con Mover: “Hay un nivel de incertidumbre grande en este momento sobre el proceso de negociación”.

En todo caso, Evans enfatizó que para activar el referendo revocatorio no hace falta negociar con nadie porque es un derecho constitucional. Aun así, saludó la apertura de la plataforma a escuchar el planteamiento y considerar incluirlo en la agenda del Acuerdo de Salvación Nacional.

Otros que siguen esperando por el CNE

Mover no es la única agrupación que espera por el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral. El pasado 8 de julio, integrantes de la Alternativa Popular Revolucionaria, acudieron ante el CNE para exigir la validación de las tarjetas de los partidos que la integran.

En particular, la petición la formularon Izquierda Unida y Partido Revolucionario del Trabajo, cuyas tarjetas están invalidadas, aunque sus dirigentes afirman que han consignado los requisitos en tres ocasiones.

Como se recordará, la APR es una coalición de partidos provenientes del Gran Polo Patriótico, que en 2020 se deslindaron de ese bloque oficialista y postularon candidatos a la votación del 6 de diciembre en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. Solo lograron obtener un diputado principal de 277 curules disponibles.