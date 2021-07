Reto viral: ¿ves a la única pareja diferente? Tiene 10 segundos

El siguiente reto viral se ha vuelto tendencia en las redes sociales. En la imagen hay una serie de siluetas de parejas que están ubicadas una junto a otra. Entre ellas hay una pareja que posee una característica que la hace distinta a las demás. Hay que encontrarla en 10 segundos. Mira la ilustración.

Los retos virales están cada vez más presentes en las redes. Estos desafíos ponen a prueba las capacidades visuales y la agilidad mental de las personas. Pero también tienen como finalidad poder distraer a los usuarios, aunque sea por un momento de la realidad actual por la pandemia de coronavirus.

En el último tiempo este tipo de retos han ganado más seguidores y es por eso que no es extraño que te puedas encontrar con alguno de ellos en internet. Hay que destacar que los acertijos visuales poseen distintas dificultades y los más buscados son los de mayor complejidad.

En el reto viral de hoy hay que encontrar a la pareja que es diferente al resto. Hay que prestar mucha atención a cada mínimo detalle en la imagen porque en esta ocasión se resolverá por una mínima diferencia.

Además, hay que considerar el tiempo de resolución. Porque también representa una gran parte de la dificultad en el desafío. En este reto se estableció que sean sólo 10 segundos para encontrar a la pareja distinta. ¿Estás preparado/a?

En el siguiente acertijo visual hay que visualizar muy bien la ilustración. En la misma hay varias siluetas de parejas, las cuales se están esparcidas en toda la imagen. A simple vista parece que no hay una diferencia entre las mismas.

Sin embargo, hay un mínimo detalle en la foto que hace que una de las parejas sea diferente. Un consejo, mirá la posición de cada uno. Y no pierdas de vista el tiempo porque los 5 segundos suelen consumirse muy rápido y esto será contraproducente para quien desee resolverlo.

Solución del reto

¿Pudiste hallar a la pareja distinta? ¿Fue fácil? En esta sección de la nota te mostraremos en donde estaba ubicada la pareja que había que encontrar en este desafío.

Si lograste ubicar a la pareja diferente, ¡Felicitaciones! Este desafío les generó un dolor de cabeza a más de un usuario de las redes. De hecho, las estadísticas señalan que sólo dos de cada ocho personas pueden superarla.

Por su parte, si no lograste hallar el lugar en donde estaba la silueta correcta, no te preocupes en la imagen de acá abajo podrás encontrar la solución. A no desanimarse, en el futuro vendrán más retos virales, en donde podrás tomarte revancha y poner a prueba tu capacidad visual.

Crónica