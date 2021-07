venezolano participará en serie de Disney Star +

1233626

Caracas.- Eulices Alvarado, venezolano, actor y migrante de 27 años, sigue cumpliendo sus metas en el mundo artístico al ahora formar parte del elenco de la serie El grito de las mariposas, un proyecto de Disney Star + que se graba en latinoamérica.

Las grabaciones de la serie dieron comienzo este mes de julio y se llevan a cabo en República Dominicana y Colombia. El grito de las mariposas constará de 13 episodios de 50 minutos, cada uno para contar la verdadera historia de dos mujeres que se enfrentaron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.

«Voy a ser el único criollo en el proyecto, como un personaje bien interesante que aún no puedo decir cuál es, pero es el personaje que actoralmente había esperado. Es un artista, extranjero, inmigrante, con mucho por decir. Voy a tratar de hacer lo mejor posible», contó Eulices a El Pitazo.

El actor venezolano asegura que tras haber interpretado personajes que se destacaban por ser coquetos, enamoradizos e incluso villanos, sentía que le faltaba encontrar una vía de expresión para su sentir como venezolano. «Había una parte de mi que necesitaba hablar a través del arte y era ese Eulices venezolano migrante, victima de xenofobia, de dictadura y de corrupción; y en vista de que muchos de mis hermanos se identifican con este sentimiento, quería expresarlo para llegar a todos y se me dio la oportunidad».

«Me siento afortunado porque hablaré de algo que nos ha tocado a todos, no solo como venezolanos si no como latinos. La xenofobia no es algo que nació para los venezolanos, siempre ha existido y mostrarla a través de esta historia tan cruda y real, hará reflexionar a muchas personas», expresó.

