Adriana Azzi: Horóscopo del 21 de julio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 21 de julio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Renacer.

Número de suerte: 222

Un nuevo camino de lo que buscas. Alguien te devuelve el favor que hiciste. Te llega algo con una medicina que no consigues. Bendiciones de una mujer amorosa. Aclara tus sentimientos. No dejes que te digan chisme. Vas a lograr éxito en este día y muchas oportunidades.

Trabajo: Estás buscando la tranquilidad en tu sitio laboral. Cambios de oficina nuevos trabajos.

Salud: Sin novedad.

Amor: Utiliza tu intuición. Escucha los mensajes que te mandan. No tengas miedo. Te sientes inseguro (a).

Parejas: Estás muy callado en un sitio con muchas personas. La prosperidad y la abundancia se activan.

Solteros: Se concreta un dinero. Nuevas ideas. El amor se activa en tu vida. No gastes tanto dinero.

Mujer: Se activa el amor con persona recién conocida. Vas a un sitio donde pierdes una carpeta.

Hombre: Nuevas noticias. Estarás pendiente de una familia o algo con hermano.

Consejo: Dale gracias a dios por los Ángeles que te manda.

Tauro

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 991

Tu ex no acepta que lo hayas dejado (a). No puedes decidir el camino de otros. Debes ser sincero en lo que quieres y lo que eres. Inicios gran comienzo. Las dudas no te dejan avanzar. Te enfrentas a alguien que no conoces. Nuevos compromisos. Quédate en tu casa. Cuídate más.

Trabajo: Deja de ser negativo adelante logras las cosas si quieres. Pon energías positivas.

Salud: Malestar visual.

Amor: Vivirás una historia verdadera de amor. Ten cuidado con tus proyectos que nadie lo sepa.

Parejas: Sientes que la persona que está a tu lado es la pareja perfecta en este momento.

Solteros: El dinero está lo importante es trabajar y buscarlo. Alguien juega con tus sentimientos.

Mujer: Hecho curioso con un número. Encuentras documentos perdidos. No escuches chisme.

Hombre: Compras para tu casa necesaria. Un nuevo empleo. Cambio de dirección de una oficina.

Consejo: Aprende a poner barreras.

Géminis

Palabra clave: Victoria.

Número de suerte: 620

Nuevas batallas a tu lado. Ten esperanza no la pierdas. Llega el momento de enfrentar una situación familiar. Alegrías por un negocio y dinero que llega a tus manos. Olvida el pasado busca tu futuro. Vive tu día a plenitud. Se activa el amor. No pienses tanto las cosas. Hombre de poder que et ayuda.

Trabajo: Llegas al sitio perfecto para trabajar. Deja que esa persona te oriente y te ayude.

Salud: Dolores en el cuerpo.

Amor: Día lleno de sol para ti. Debes hacer una limpieza espiritual. Busca ayuda espiritual. Molestias y perturbaciones.

Parejas: Debes atender más a los niños de tu casa. Estar pendiente de lo que comen. Necesitas descansar aprovecha estos días.

Solteros: Guardas un dinero. Cuidado en la calle con personas que no te agradan. Viajes. Cambios.

Mujer: Alegrías en familia. Mudanzas. Te cancelan un dinero. Se abren los caminos en lo que quieres.

Hombre: Controla la tristeza. estarás cancelando compromisos laborales y económicos. Viajes por trabajo.

Consejo: Lucha por lo tuyo.

Cancer

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 601

Llegan buenos negocios a tu vida. Harás lo que tú quieras. Nadie te gobierna. Llegó el momento de tomar decisiones para tu vida. Nuevas relaciones. Conoces a una persona especial. No discutas con tu ex. Sentirás que te acosan. Mudanzas. Viajes de ida y vuelta. Toma las cosas con calma.

Trabajo: Celebraciones ya que firmas un contrato. Mujer que dio el apoyo en tus ideas.

Salud: Hacer chequeo de rutina.

Amor: Le dices a una persona cuánto la quieres. Viajes. Cuídate de personas traicioneras.

Parejas: Tendrás control de todo. Toma las cosas con calma. Viaje pendiente con dificultades.

Solteros: A pesar de las restricciones te encuentros con amigos del pasado. Equilibrio importante.

Mujer: Cuídate de personas que no son sinceros. No sigas discutiendo con tus hermanos busca de hablar es la mejor opción.

Hombre: Descubren algo que dices de una mujer y ocasiona problemas. Deja las personas falsas.

Consejo: Cuida lo que tiene.

Leo

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 449

Pon en orden tu vida el negocio el dinero. Celebraciones. Una vida nueva. Un hombre que llega a tu vida y de cambios. Debes hablar a tiempo con alguien que conoces. Llamadas. Nuevas noticias. Logras una meta. Firmas. Analiza antes de actuar. La vida te da cosas nuevas. Acepta los cambios.

Trabajo: Utiliza la intuición. Nuevas relaciones laborales. Aprovecha el apoyo de socios. Economía activada.

Salud: Sin novedad.

Amor: Acuerdos. Celebración con tu pareja alegrías. Se hace justicia en algo que reclamas. Cambios en esta semana.

Parejas: Hijos pendiente de lo que dices. Has tenido la oportunidad de hacer cambios y no lo haces.

Solteros: Debes escuchar antes de contestar en una reunión. No bebas de más te puedes caer mal.

Mujer: Cuídate de traiciones. Te llega un dinero a tus manos. Nuevas oportunidades.

Hombre: Hecho curioso con una copa. Sabes que llega un dinero y cancelas todo. Terminas una discusión.

Consejo: Todos nos necesitamos en este momento.

Virgo

Palabra clave: Aprendizaje.

Número de suerte: 689

Planes para un viaje por trabajo y lo logras hacer. Lo bueno que quieres llega. Nuevos negocios y oportunidad que no puedes desaprovechar. Regalo inesperado. Hijo que te pide algo. Inicios cambios este año te trae mucha sorpresa. Buena semana para descansar. Debes tomar decisiones.

Trabajo: Sales de vacaciones o de reposo. Tranquilo deja que pase un poco el tiempo y todo estará a tu favor.

Salud: Atender las partes blanda de las mano.

Amor: Se termina una relación tormentosa. Se acaba un periodo de vacíos y soledad vienen cosas nuevas en el amor.

Parejas: Es el momento de los negocio. Se disipan los problemas por intromisiones de familiares.

Solteros: Lo esperado llega. Cuidado con tus inseguridades ya que estarás en crisis. Compra de alimentos.

Mujer: Acuérdate de cancelar recibos de tu vivienda de servicios. Aunque sientas que las cosas están lentas todo va en buen camino.

Hombre: Hombre de poder que te ayuda. Vas a sitio muy frio y te pega el cambio de clima en la salud.

Consejo: Ten tolerancia.

Libra

Palabra clave: Aligerar.

Número de suerte: 220

Viajes ida y vuelta por negocio. Cuidado con las relaciones amorosas o personas casadas. Cierras un ciclo e inicias otro. Debes cumplir lo que ofreciste. Grupo que te busca para pedirte ayuda. Capacidad intuitiva que te sorprende. Verás el resultado de un trabajo. No te enojes de nada.

Trabajo: Compañero te hace un reclamo de trabajo. Nueva información de proyecto pendiente.

Salud: Revisión articular.

Amor: No maltrates a quien te quiere. Tristeza por desamor. Aprende a canalizar los sentimientos. Nuevos amigos.

Parejas: Quédense en su casa. No discutas tanto con tu pareja deja el mal humor. Molestia por examen.

Solteros: Toma las cosas con calma. Te invitan a una reunión. Embarazo en la familia que te sorprende.

Mujer: Firma importante que puedes perder. Paseos a sitio de playa. Se activa la prosperidad.

Hombre: Alguien que vences pero es de cuidado. Salidas nocturnas. Cambios en tu casa.

Consejo: Haz una oración de sanación.

Escorpio

Palabra clave: Determinación.

Número de suerte: 502

Un nuevo desafío. Superas problema de salud. La paciencia es una virtud. Necesitas confiar más en ti. Desconfianza. Juicios que sale bien. Tu mayor lucha esta semana es lograr un empleo. Suerte en el azar. Prudencia en discusiones con una persona mayor que tú. Consigues tus sueños.

Trabajo: Cuídate de personas traicioneras. Compra de mercancía. Mujer amable que te espera.

Salud: Relájate.

Amor: Nueva forma de vivir. Debes confiar en tu intuición. Fertilidad. Recibes una sorpresa con una canción.

Parejas: Mudanzas a sitios de tierras calientes. Hoy recibes noticias esperadas.

Solteros: Si busca tu camino encuentras lo deseado. Olvida el pasado ya que afecta tu presente.

Mujer: Te sientes traicionada. Nuevos amigos que te gustan. Pon empeño en recuperar tu familia.

Hombre: Ten calma en las decisiones. Un secreto que sale a la luz y te trae problemas.

Consejo: Protégete bien al estar en la calle.

Sagitario

Palabra clave: Perseverancia.

Número de suerte: 330

Acuerdos. Alegrías. Logros. Hombre amigo de posición económica con problemas que te busca. Recibes un mensaje especial de alguien que te gusta. Bendiciones. Llegas a una casa donde manejan la vida espiritual. Viajes por disfrute. Salidas nocturnas con momentos inolvidables.

Trabajo: Situación en tu trabajo que no sabes que creer. Llega algo inesperado. Pendiente con compañero conflictivo.

Salud: Controla los nervios.

Amor: Alegrías positivas ya que esa persona que te gusta te busca. Felicidad por alguien querido que llega bien a su fin de un viaje.

Parejas: Asunto importante en tierras calientes. Contacto con extranjeros por negocios. Mujer que te da apoyo.

Solteros: Renacen las esperanzas después de una ruptura. Agregas algo en un documento. Algo con la política.

Mujer: Debes tener calma y aguante en lo que está viviendo todo pasa. Conquista y logros. Nacimientos con alegrías.

Hombre: Recobras algo perdido. Sorpresa agradable con amigo. Alguien que tiene manos muy cálidas y te da emociones.

Consejo: Baja los niveles de crítica.

Capricornio

Palabra clave: Resistencia.

Número de suerte: 771

Nuevos inicios en lo económico. Pendiente de un hijo en otro país. Crecimiento. Todo sale en lo que trabajas. Deja los miedos con tu vida sentimental. Recoges lo que sembraste. Caminos abiertos en lo económico. Mujer de doble cara de cuidado. No maltrates a las personas que te quieren.

Trabajo: Ayuda a ese personal que está a tu lado. Recuerda que recibes lo que siembras.

Salud: Evita los vicios.

Amor: Veras a esa persona que te hizo daño, pidiendo perdón. Llegas acuerdos con tu familia.

Parejas: Arreglos en tu casa de electrodoméstico. Éxitos lentos pero seguros. Transacción bancaria que te `preocupa.

Solteros: Hecho curioso con una libreta de ahorro. Recibes una información que te ayuda en algo que quieres.

Mujer: Cuidado con despidos o pérdida de empleo. Harás una investigación que no es tu trabajo. Compras de ropa.

Hombre: Compras para tu casa. Problemas con un televisor. Cambios en tu habitación. Buenas energías.

Consejo: No recibas visita en tu casa.

Acuario

Palabra clave: Honor.

Número de suerte: 802

Ten calma en este día, deja las peleas. Controla tu mal carácter. Los demás no pueden hacer lo que tú quieres. Celebraciones y alegrías por una mujer con triunfos. Deja las dudas. Llamadas importante que te dan un cambio en tu vida. Salidas importante por un familiar. Muchas bendiciones, logros.

Trabajo: Te cancelan un dinero pendiente. Se reactivan los negocios o lo que estaba detenido avanza.

Salud: Hacer dieta que es necesario.

Amor: Grandes cambios en la familia se activa el amor. Deja las peleas. La felicidad a tu lado con la familia.

Parejas: Será un día productivo. Controlas el ajetreo o estrés en tu entorno de trabajo o donde vives.

Solteros: Hecho curioso con un rosario. Recibes apoyo de una madre. Algo con un reloj.

Mujer: Harás una mudanza poco a poco. Hecho curioso con la imagen de una mariposa. Alegrías y celebraciones.

Hombre: Ambiente de trabajo amistoso y que todo cambiara a tu favor. Actúas eficazmente en algo que quieres.

Consejo: Ponte en actividad.

Piscis

Palabra clave: Cumplir.

Número de suerte: 674

Las herramientas están en tus manos para lo que quieres. Te cancelan un dinero. Compartes con un hombre el triunfo de un negocio. Dinero en camino para tus manos. Es el momento de que no te sientas triste. La verdad sale a la luz. Las separaciones estas latentes. Mudanzas y cambios.

Trabajo: Termina lo que tienes pendiente en tu oficina. Lo que quieres lo logras. Reflexiones.

Salud: Pendiente con la hemoglobina.

Amor: Todo fluye a tu favor. Deja los celos descontrolados. Recibes un regalo especial. Concéntrate en lo que quieres en el amor.

Parejas: Algo positivo que llega para ti. Deja el pasado, debes continuar tu vida. Caminos abiertos.

Solteros: Logro de ambiciones. No abandones las transacciones bancarias. Conversación con representante de una empresa extranjera.

Mujer: Controla los gastos. Ayudarás a una persona en una reunión. Alegrías por hijos. Visita a sitio espiritual.

Hombre: Dudas para invertir con un familiar. Recibes un título o permiso. Mudanza o cambio temporal.

Consejo: Se bueno (a) aunque creas que nadie se lo merece.

