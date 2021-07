Al menos 12 fallecidos por las lluvias más intensas en 60 años en China

En los últimos días se han presentado voluptuosas lluvias en Henan, provincia central de China, poniendo en el máximo nivel de alerta su capital, Zhengzhou. En tal sentido, al menos 12 personas han muerto, producto de las severas inundaciones.

La agencia de noticias AP precisó que las lluvias dejaron a personas atrapadas en las estaciones de metro y las escuelas. De igual forma, el agua arrastró vehículos y obligó a muchos empleados a pasar la noche en sus lugares de trabajo.

Zhengzhou recibió 20 centímetros de lluvias entre las 4 y las 5 de la tarde de este martes, según la agencia meteorológica de Henan. Esto generó que varias personas no pudieran retornar a sus hogares, hospedándose en hoteles o durmiendo en sus trabajos.

En total, la agencia noticiosa oficial Xinhua puntualizó que 12 personas murieron y 100.000 fueron trasladadas a lugares más seguros.

A passerby in Zhengzhou, Central China’s #Henan Province, saved the lives of a mother and her two kids after dragging them out of a mud pit caused by the unprecedented heavy #rainfall in the city. (Video via Weibo) pic.twitter.com/TcwTqG1NlO — Global Times (@globaltimesnews) July 20, 2021

Las calles de la capital regional se convirtieron en ríos y las estaciones del metro se inundaron. Así se pudo evidenciar en videos y fotografías publicadas en internet, en las que se ve cómo vecindarios enteros quedaron bajo las aguas.

How frightening is this? Today on the subway in Zhengzhou, Henan Province after heavy rainstorms. pic.twitter.com/qU7JE7ETHE — DJ (@EmslieDustin) July 20, 2021

TORMENTAS NUNCA ANTES VISTAS EN CHINA, SEGÚN CIUDADANO

Wang Guirong, una gerente de restaurante de 56 años, dijo que pretendía dormir en el sofá de su restaurante. El ciudadano recibió la información de que su vecindario no tenía energía eléctrica, producto de las masivas lluvias en la zona.

“He vivido en Zhengzhou toda mi vida y nunca había visto una tormenta como la de hoy”, explicó Wang.

El popular monasterio Shaolin, ubicado al norte de Zhengzhou y popular por su vinculación a las artes marciales de los monjes budistas, resultó fuertemente afectado. Inclusive, varios sitios culturales, industriales y agrícolas fueron impactados por las precipitaciones.

Las inundaciones son comunes en los veranos en China. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades y la conversión de zonas agrícolas en suburbios incrementaron su impacto.