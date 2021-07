aspectos a tener en cuenta de estas dos vacunas

La mayor diferencia entre Sputnik V y Sinopharm es que la vacuna rusa aún no cuenta con el aval de uso de emergencia por parte de la OMS y la china sí

Según las fuentes oficiales, al país han llegado 3.230.000 vacunas desde el pasado 13 de febrero de este año. Solo dos tipos han sido implementadas: Sputnik V y Sinopharm. Se espera que para finales de julio o principios de agosto lleguen más vacunas a Venezuela por medio del mecanismo Covax, pero aún se desconocen cuáles y cuántas arribarán.

De las vacunas que se están aplicando en el país, solo la china Sinopharm cuenta con la aprobación para su uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sputnik V, una de las primeras en estar listas para combatir el coronavirus, ha recorrido un largo camino para ser aceptada, dado su retardo en la publicación de las fases científicas.

Ambas vacunas son de dos dosis y se usan en más de 30 países. En este texto le decimos algunos de los principales aspectos que usted debe saber sobre ambos fármacos.

Sobre la Sputnik V

Sputnik V es la primera vacuna registrada en el mundo a base de vectores adenovirales humanos y se ha registrado ya en más de 65 países. Según el análisis de datos de 3,8 millones de personas vacunadas en Rusia, demuestra una eficacia de 97,6%. Se administra en dos dosis.

La vacuna se puede almacenar entre 2 y 8 grados Celsius, lo que facilita su distribución a todo el mundo, incluidas las regiones de difícil acceso y altas temperaturas.

De acuerdo con los estudios, Sputnik V es una de las tres vacunas con una eficacia superior al 90%.

En su contra

– Sputnik V aún no cuenta con el uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay un grupo de especialistas que la estudia, pero se desconoce cuándo se dará a conocer su aprobación.

– La vacuna Sputnik V tampoco cuenta con la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Sostiene que no se ha dado luz verde para el uso de esta vacuna porque no han recibido ninguna documentación de este fármaco creado por el instituto Gamaleya (fabricante); por tanto, no es válida en la comunidad europea. Es decir, el certificado de vacunación con este fármaco no es aceptado para ingresar al espacio de la Unión Europea, aunque sí a casi todos los otros países a escala global.

Sinopharm, aprobada por la OMS

Desde el 7 de mayo pasado, la vacuna Sinopharm, cuyo nombre científico es BBIBP-CorV, fue incluida por el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunizaciones (SAGE) de la OMS en su lista de uso de emergencia, con lo que se dio luz verde para su uso en todo el mundo.

La OMS recomienda usar Sinopharm en mayores de 18 años, en dos dosis espaciadas entre tres y cuatro semanas. Se estima que la eficacia de la vacuna para evitar cuadros sintomáticos y hospitalizaciones supera 79% para todas las edades.

La Organización Panamericana de la Salud asegura que el almacenamiento de Sinopharm “es muy sencillo”, pues se puede refrigerar y transportar a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados, alcanzada por refrigeradores normales.

Ha sido aprobada para uso en China, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Tiene autorización de emergencia en Argentina, Camboya, Egipto, Guyana, Hungría, Iraq, Jordania, Nepal, Pakistán y Perú. Marruecos forma parte de los estudios de fase 3 de Sinopharm.

También se empezó a utilizar en Serbia, las islas Seychelles y Venezuela.

Aunque no está autorizada por la agencia europea, los vacunados con ella podrán ingresar a Europa y a prácticamente cualquier nación.

Puntos adversos

Los ensayos clínicos de Sinopharm en fase 1 y 2, publicados en The Lancet, no reportaron ningún efecto adverso grave. Los efectos leves fueron fiebre y dolor de cabeza.

A pesar de que Sinopharm cuenta con avalo para su uso de emergencia de la OMS, no es aprobada en todo el mundo para su uso. Solo posee licencias regionales.

