Chile | Jardines infantiles y cuartos medios serían los primeros en volver a clases presenciales en Antofagasta

La jornada de este martes se llevó a cabo la primera reunión con entre el municipio y los gremios de la educación y directivos de la CMDS, con fin de analizar los aspectos necesarios que garanticen un retorno a clases presenciales sin riesgos. Comenzando con los jardines infantiles y cuartos medios en primera instancia.

Si bien aún faltan reuniones en este ámbito, hay novedades concretas respecto a quienes serían los primeros en regresar, estableciendo que la vuelta a las aulas será de manera gradual a partir del 09 de agosto para los cuartos medios de la Educación Técnico Profesional, Cuartos Medios Científico Humanistas (que deben rendir la PTU) y cuatro jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF), según detalló el Secretario General Ejecutivo de la CMDS, Carlos Sánchez.

Asimismo, el ejecutivo indicó que mientras no se supere la pandemia las clases presenciales deberían ser voluntarias, desarrollando distintos ajustes en los espacios, jornadas, horarios y medidas sanitarias, para un ambiente de aprendizaje seguro.

Por su parte, el alcalde Jonathan Velásquez señaló que para que esto sea posible, será fundamental el traspaso de recursos por parte del Gobierno. Indicando “Hay una inyección de 298 millones de pesos que me confirmó el Secretario General Ejecutivo, que utilizaremos principalmente para que empresas especializadas del rubro puedan hacer las limpiezas y sanitizaciones, debemos agilizar los procesos de licitación e iniciar estas labores”.

POSICIÓN DE LOS PADRES Y APODERADOS

La Presidenta de la Asociación Comunal de Centros Generales de Padres y Apoderados, Amparo Robles, consideró que las condiciones aún no están dadas. “Nosotros hicimos una encuesta con nuestros diferentes asociados, donde hicimos dos preguntas: está de acuerdo o no con el retorno a clases y si estaba de acuerdo con la infraestructura de los establecimientos para que este retorno, más del 90 % dijo no estar de acuerdo con el regreso a clases ahora y tampoco encontraba que estuviera la infraestructura adecuada. Ahora con esta reunión quedamos más tranquilos que se trabajará a conciencia en entregar esas condiciones, pero deben ser entregados por parte del Gobierno todos los recursos para esto se cumpla” agregó.