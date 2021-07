El día que Delcy Rodríguez repartió juguetes en territorio del “Vampi”, “Koki” y “Garbis”

1235764

Caracas.- La vicepresidenta Delcy Rodríguez estuvo en la Cota 905 el 23 de diciembre de 2020, en un acto público de entrega de juguetes, tal y como lo relató un vecino que habló de la convivencia del «Koki», «Vampi» y «Garbis» con la comunidad.

En la nota titulada Vecino de la Cota 905 relató la trayectoria del «Vampi», «Koki» y «Garbis» en el barrio, el habitante entrevistado por El Pitazo dijo: «La vicepresidenta (Delcy Rodríguez) subió hasta diciembre del año pasado y entregó regalos, junto con líderes negativos de esas comunidades, no sé si estaba al tanto o no lo sabía, no lo sé, pero puedo decir que es noticia en la comunidad ese encuentro».

Varias fotografías tomadas el 23 de diciembre y publicadas en la página web de VTV, además de una transmisión en vivo por el canal del Estado que realizó la segunda al mando del Ejecutivo nacional, demuestra que sí estuvo en los sectores Las Quintas y La Cancha, territorio de la Cota 905 dominado por «el Vampi», «Koki» y «Garbis».

«Mándenle un saludo al presidente Nicolás Maduro desde la Cota 905», así inició la transmisión televisiva. Esto ocurrió unos días antes de que se intensificara el conflicto armado en la referida barriada caraqueña que llegó junto con 2021 y se replicó en La Vega, El Valle y El Cementerio.

#EnVideo || Vicepdta. Ejecutiva, @drodriven2 encabeza jornada de entrega de juguetes para los niños de la Cota 905 de Caracas: Les traemos estos juguetes para mostrarles que no hay dificultad que nos permita hacer reflejar una sonrisa en sus rostros.pic.twitter.com/38TJ2tOBeI — Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) December 23, 2020

“Les traemos estos juguetes para mostrarles que no hay dificultad que nos permita hacer reflejar una sonrisa en sus rostros”, declaró la vicepresidenta, según la nota de prensa de ese entonces.

A pesar de que «el Koki» era solicitado por autoridades desde 2013, en 2017 aumentó su prontuario policial tras iniciar operaciones al frente de esta megabanda. Desde ese entonces, la Cota 905 estuvo subordinada a estos líderes criminales.

En 2017 también autoridades policiales anunciaron que estaban tras la pista de Carlos Alfredo Calderón Martínez, de 36 años, alias «el Vampi», por los delitos de robo, homicidio, extorsión, secuestro y narcotráfico.

Delcy Rodríguez realizó una transmisión en vivo para VTV desde lo alto de la Cota 905 el diciembre de 2020

