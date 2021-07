El golpe definitivo del Príncipe Harry contra la Reina Isabel II

Desde que se desatase la crisis del «Megxit» en la que el Príncipe Harry y su mujer Meghan Markle abandonaron Londres para instalarse oficialmente en Estados Unidos junto a su hijo Archie, mucho se ha especulado sobre la relación de los duques de Sussex con el resto de miembros de la Familia Real británica.

La decisión del matrimonio de alejarse en su día fue muy comentada y contribuyó a alimentar los rumores del distanciamiento entre los nietos de la Reina Isabel II, quienes siempre estuvieron muy unidos, y actualmente cuestionan la relación a distancia de Meghan y Harry con el resto de los Windsor. Y es que la crisis provocada por el coronavirus no ha hecho sino dificultar más aún la relación.

Desde que comenzase su nueva vida, muchos han sido los desplantes del matrimonio hacia la familia, como dejar de celebrar las fiestas navideñas o dar entrevistas -la más polémica fue la concedida a Oprah Winfrey- en las que arremeten duramente contra la forma de vida dentro de las puertas de palacio.

Esta semana ha salido a la luz que el hermano del Príncipe William de Cambridge lleva trabajando en secreto desde hace poco más de un año en un libro en el que relatará sus memorias más íntimas y personales. La publicación la llevará a cabo el gigante editorial Penguin Random House a finales del 2022, tal como han anunciado a través de la página web de ‘Archewell’, la fundación que creó el matrimonio con fines benéficos. «Estoy escribiendo esto no como el príncipe en el que nací, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tienen más en común de lo que pensamos», ha confirmado el protagonista del libro.

Se rumora que la suma que le habrían ofrecido al duque de Sussex ronda los 17 millones de euros, aunque también se dice que Harry donará las ganancias a los proyectos en los que colabora en su fundación. Tal y como asegura el diario británico ‘The Daily Mail’, el manuscrito aún no tiene un título oficial, sin embargo ya estaría prácticamente acabado.

Durante el proceso, el Príncipe Harry ha contado con la ayuda de J. R. Moehringer, famoso por haber ganado el Premio Pulitzer de Periodismo en el año 2000. «Sus memorias íntimas y sentidas cubrirán su vida en el ojo público desde la infancia hasta la actualidad, incluida su dedicación al servicio, el deber militar que lo llevó dos veces al frente de Afganistán y la alegría que ha encontrado al ser esposo y padre», han informado a través de un comunicado.

ABC

Por: Reporte Confidencial