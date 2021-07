España | “Hoy lo habrían metido en la cárcel 20 años”

Este martes, La 1 de Televisión Española estrenó la nueva temporada de ‘Lazos de Sangre’, el programa que repasa la vida y la trayectoria profesional de algunos de los rostros más representativos de nuestro país. Y en el primer programa de la nueva temporada, María Jiménez fue la gran protagonista.

La artista es una de las celebridades más icónicas de nuestro país, una revolucionaria de la rumba flamenca que marcó un antes y un después en la música española. Por todo ello, el programa ‘Lazos de sangre’ quiso rendirle un homenaje.

Presentado por Boris Izaguirre, el programa dedicado a María Jiménez estuvo en gran parte marcado por la violencia machista que sufrió por parte de Pepe Sancho. De hecho, la hermana de la artista estuvo presente en el plató, y habló sobre cómo han cambiado las cosas, y cómo se normalizaba antes el maltrato.

Isabel Jiménez sobre la relación de su hermana y Pepe Sancho: «Mi hermana era una persona tan fuerte, que cuando se casó con él, nunca llegué a pensar que ella podía aguantar lo que aguantaba». #LazosMaríaJiménez ▶ https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/H8AIdw1rWk — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 20, 2021

La propia María Jiménez habló en el documental sobre los traumáticos episodios de violencia de género que sufrió por parte de Pepe Sancho, y que si esto hubiera pasado ahora, le habrían metido 20 años en la cárcel, pero en ese momento “no se podía denunciar”.

«Me tenía anulada, supeditada. Me maltrataba físicamente y psicológicamente. Después me hacía dos carantoñas y yo lo creía… estaba ciega», explicó la artista durante el programa ‘Lazos de sangre’.

Lejos de venirse abajo, María Jiménez hizo un canto a la vida durante su entrevista: “Me gustaría que me recordaran como una buena persona. Que me ponen como buena artista… pues bien, pero prefiero que digan de mí que fui una buena persona. No quiero más nada. La vida es corta y larga. La vida son tres días y, de ellos, dos están nublados, por lo que hay que aprovechar el que hace bueno».