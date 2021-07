Joven actriz de Anne with an E padece cáncer de mama

La actriz de la serie de Netflix, Anne with an E, Miranda McKeon anunció a través de sus redes sociales que padece de cáncer de mama en la etapa 3.

«Mi médico me dijo: “Tu etapa no te define. Y tú cáncer es tu cáncer”. Lo cual aprecio porque cuando escuchas el caso de otros, tu mente va directamente a un lugar u otro y no creo que eso sea necesariamente representativo de lo que estoy pasando», declaró la joven de 19 años a la revista People.

McKeon relató que decidió acudir al médico cuando sintió un pequeño bulto en uno de los senos, por lo que inició el proceso respectivo de estudios, ecografías y biopsias, que arrojaron un resultado positivo.

Este 7 de julio, la intérprete inició sus quimioterapias que durarán aproximadamente 4 meses. A su vez, se le harán infusiones cada dos semanas, seguidas de cirugía y radiación.

«Estoy tratando de encontrar la belleza en todo esto», declaró. «No habría elegido esto, no elegí esto, no creo que nadie eligiera esto. Pero estoy haciendo mi trabajo para intentar sacar algo de esto», expresó.

Diario La Verdad

Por: Reporte Confidencial