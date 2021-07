Lanzan nuevo adelanto de ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’

Mientras llega a Netflix la segunda temporada de ‘The Witcher’, los fans de esta franquicia podrían disfrutar de la próxima película de anime sobre la historia de Vesemir, el mentor de Geralt of Rivia y el nuevo adelanto de ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ muestra parte de este ambicioso proyecto.

Como fue informado durante el evento virtual de WitcherCon, el largometraje fue realizado por Lauren S. Hissrich, productora y creadora de la serie live-action, mientras que la animación fue creada por Studio Mir, los mismos que hicieron ‘The Legend of Korra’ y ‘Voltron: Legendary Defender’.

Ahora este nuevo adelanto de ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ lanzado en YouTube durante el 21 de julio, muestra al brujo Vesemir décadas antes de que conociera a Geralt of Rivia e incluso se puede ver parte de los enfrentamientos que tendrá con diferentes criaturas que amenazan al Continente.

Desafortunadamente, no se conoce más detalles de la trama de este largometraje, sólo una breve descripción: “El mundo de ‘The Witcher’ se expande en esta película de anime que explora una nueva y poderosa amenaza que enfrenta el continente “.

Asimismo, la producción animada contará con las voces en inglés de los actores Theo James (Vesemir), Lara Pulver (Tetra), Graham McTavish (Deglan) y Mary McDonnell (Lady Zerbst), mientras que el director es Kwang-Il Han quien trabajó con el guion escrito por Beau DeMayo y Hissrich.

‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ llegará a Netflix a 23 de agosto de 2021, pero eso no es todo porque los fans de la saga podrán disfrutar de la segunda temporada de ‘The Witcher’ con Henry Cavill a partir del 17 de diciembre, esto después de que su lanzamiento se retrasara por la pandemia del coronavirus.

