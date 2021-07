Lara | En Corpoelec protestaron por una muerte debido al Covid-19

Empleados de Corpoelec Lara, en la sede administrativa de la avenida Vargas con calle 24 de Barquisimeto, protestaron la mañana de este miércoles, después de que una empleada falleciera por Covid-19 y otros 30 trabajadores presentaran el contagio por el virus.

Los trabajadores manifestaron que se contagiaron en las jornadas laborales pues no hay suficientes medidas de bioseguridad. También los empleados denunciaron suspensión de beneficios laborales, entre ellos el seguro de hospitalización.

Oswaldo Mendez, secretario general de los trabajadores de la corporación eléctrica en Lara, asegura que los gerentes regionales de la empresa no han “hecho nada” para evitar el contagio entre empleados, responsabilizándolos además de no procurar una jornada de vacunación para ellos.

«Denunciamos que aquí en este centro de trabajo se murió una compañera de apellido Villasmil, trabajando por no contar con un plan de vacunación, se murió de Covid-19, como se han muerto también 10 empleados jubilados de Corpoelec. Hoy estamos denunciando la falta de un seguro HCM, porque no los quitaron y nos dejaron con un seguro que no cubre ni siquiera 15 dólares o una emergencia, por lo que no somos atendidos en ningún centro de salud», afirma Méndez.

Por: Reporte Confidencial