Nicolás Maduro consideró que era una “basura” la carta que escribió Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, para Venezuela. El dirigente chavista aseguró que se trataba de un escrito lleno de “odio” y “veneno” para el país.

El obispo auxiliar de Caracas, Ricardo Barreto, leyó la carta escrita por Parolin, durante la asamblea anual de Fedecámaras el martes, 20 de julio. En este escrito, el Vaticano exhortó a la administración Maduro a realizar una “negociación seria” en Venezuela.

“Una carta que fue un compendio de odios, de veneno, de rencillas, de casquillos, de cinismo, una carta verdaderamente llena de odio de desastre nacional. La carta de Pietro Parolin, una cosa rara que el secretario de estado del Vaticano mande una carta a la asamblea general de Fedecámaras”, dijo Maduro al respecto.

Maduro dijo que su vicepresidente, Delcy Rodríguez, tuvo que escuchar ese “desastre y basura”, refiriéndose al escrito de Parolin, exembajador del Vaticano en Venezuela.

MADURO DUDA QUE PAROLIN HAYA ESCRITO LA CARTA

Inclusive, el líder del chavismo señaló que era una carta “supuestamente” escrita por Parolin. En tal sentido, cuestionó que el secretario de Estado del Vaticano haya sido el verdadero creador de la texto leído por el obispo Barreto.

#21Jul | Maduro calificó como “basura” carta enviada por «canciller» del Vaticano. pic.twitter.com/TOOLv9OFPw — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) July 21, 2021

“No me consta que él la haya enviado. Yo solo me pregunto, creo que no. Él tiene mucho trabajo en el Vaticano y el mundo para estarse preocupando por una reunión de empresarios venezolanos que se llama Fedecáramas”, acotó Maduro.

Igualmente, a pesar de dudas de la autenticidad del escrito, Maduro exigió explicaciones a Parolin. “¿Qué tienes que ver tú, como canciller del Vaticano en Venezuela y manda una carta llena de odio, veneno, intrigas, cinismo, ataques? Descompensó totalmente el ánimo”, agregó.

Parolin exhortó a realizar una negociación “seria” en Venezuela, cuando se abre la posibilidad de diálogos entre la administración Maduro y la oposición. Para el diplomático, es necesario dar “respuestas a las verdaderas necesidades de los venezolanos”.