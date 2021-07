Magallanes Yohan Pino cambio acierto error opinión

Los Navegantes del Magallanes salieron vía cambio del lanzador venezolano Yohan Pino en la LVBP y voy a dar una opinión si el mismo fue un acierto o error de los turcos.

En efecto los bucaneros enviaron a Pino a las Águilas del Zulia y recibieron en la transacción al relevista Arcenio León.

No deja de llamar la atención que Magallanes sale de uno de los lanzadores abridores con quien contaban, es venezolano y si hay algo bien difícil de obtener es un abridor criollo que esté dispuesto a lanzar todos los años desde el primer día en la LVBP.

Pino arribó a los Navegantes vía cambio desde los Tigres de Aragua en la zafra 2018-2019 y si bien es cierto esa primera temporada no fue la mejor del criollo (4-4 con 4.55 era), no es menos cierto que por una extraña razón Luis Dorante no lo usó en la primera serie de postemporada ante Caribes y de golpe en la semifinal vs Lara lanzó dos extraordinarias aperturas donde no permitió anotaciones, llevándose dos triunfos.

En la campaña 2019-2020 fue el caballo de la rotación de los bucaneros y con ello se hizo ganador del premio pitcher del año (5-0, 2.11 era), siendo fundamental en la clasificación del club a los playoffs donde jugaron de una manera espantosa, pero tuvieron el aplomo de meterse a la fiesta de enero, pero en los playoffs no fue tan efectivo cómo en la ronda regular.

En la temporada 2020-2021 fue un lanzador lleno de inconsistencia, dejando marca de 2-1 con 5.87 de efectividad y de manera extraña sólo fue usado en la postemporada en un juego para lanzar un inning en un desafío que estaba abiertamente a favor de Caribes.

El cambio de Pino: ¿Acierto o error de Magallanes?

La nave recibe en la transacción al experimentado relevista Arsenio León de las Águilas del Zulia, quien estuvo con los plumíferos desde la zafra 2010-2011 y tiene un récord general en la LVBP, de 16-9 con 3.63 era y 44 juegos salvados, donde su experiencia en los innings finales es su gran carta de presentación.

En la temporada 2020-2021, dejó marca de 1-2 con 8.22 efectividad en 15.1 innings de labor, pero es un brazo que para el bullpen puede resultar de mucha utilidad.

Ahora bien, Pino representa el pitcher abridor que no todos los equipos en el circuito tienen y es un guerrero con experiencia en postemporada tanto con Magallanes y en los años gloriosos de los Tigres con quienes ganó 4 campeonatos.

Se dice que su salida se pudo deber a problemas de índole personal y que pudo ser Pino uno de los jugadores con quien tuvo el conflicto Carlos García que obligó su salida del club, aunque cabe recordar que la versión oficial es que el Almirante no fue alejado del equipo por problemas de salud.

Quien les escribe tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente en la sede de Meridiano Televisión, ya que ambos fuimos entrevistados tanto por el departamento de prensa y en el programa Extra inning el mismo día (21 de enero del año 2021).

Es una persona muy amable, así cómo su señora esposa y conversamos sobre su experiencia de ser el pitcher del año, donde se expresó muy bien del equipo, de sus compañeros, habló de su academia, así que por lo menos por mi experiencia les puedo decir que no tiene pinta de ser un jugador conflictivo, pero en el mundo interno de los equipos, sólo los que hacen vida allí saben que pasó realmente.

Considero que pesó más un posible problema personal con Pino en el equipo, que los motivos deportivos, porque estamos hablando de un hombre que hace dos años fue galardonado cómo lanzador del año y su disposición de lanzar desde el día uno cómo abridor, hacen ver que ese tipo de jugador no se consigue en el kiosko de la esquina ni se pueden obtener vía delivery.

Magallanes se hace de un brazo de mucha experiencia en el bullpen, es verdad, pero es que el equipo cuenta con Bruce Rondón, Jorge Rondón quien fungió cómo cerrador la temporada pasada, Luis Martínez, Anthony Vizcaya, tienen firmado a Brandon Quintero cómo importado, Francisco Butto, etc., entre otros nombres, es decir, brazos para esa funciones de relevo.

Ahora bien, abridores criollos de experiencia en la liga hay muy pocos, Magallanes cuenta con Wilfredo Boscán, Henderson Álvarez, Félix Dubront (de estar disponible), así cómo Cardenales tiene a Raúl Rivero, Williams Pérez, Nestor Molina, etc., Henry Centeno y Omar Bencomo Jr. con Bravos, así cómo estarán otros brazos pero no abundan mucho los iniciadores de calidad y amplio recorrido en la liga.

En los cambios uno no puede saber de antemano quien gana y quien pierde, pero de antemano considero que las Águilas fortalecen su pitcheo abridor y Magallanes adiciona un brazo más al bullpen, pero pierden a un abridor de jerarquía en la LVBP.

A juicio de ustedes, el cambio de Pino ¿Acierto o error de Magallanes?