Morel Rodríguez: «El plebiscito que quiere imponer el gobernador huele a dictadura»

El candidato a gobernador, Morel Rodríguez Ávila, manifestó que el plebiscito que quiere imponer el gobernador huele a dictadura.

“El actual gobernador, atribuyéndose un liderazgo que no tiene, creyéndose dueño del pensamiento y la conciencia de los demócratas de Margarita y Coche, a los que quiere imponerles su criterio, basado en su exclusivo interés y no el del estado, insiste en imponer unas primarias. Por lo que le respondemos, con la seriedad que nos caracteriza, que esa insistencia, lo que evidencia es su desesperación por haber perdido el apoyo y lo que busca es cómo salirse con la suya”.

Rodríguez Ávila afirmó que las pretensiones del que quiere hacerse con el poder regional es obtener la reelección como sea posible.

Mencionó que su llamado a satisfacer sus intentos de dominio dejó de ser incauta y está dando como respuesta un soberano y determinante rechazo. “Tres conductas que no se necesita ser especialista para incluirlo entre los que si pierden arrebatan, por lo que más bien habría que vigilar sus pasos para evitar cometa un grave desatino.”

Morel Rodríguez Ávila dijo que “la actitud es de quien tiene la derrota cantada y quiere darle una patada a la mesa. Desconoce que la gente pensante, responsable y democrática, quiere que la elección del nuevo gobernador sea producto de la verdadera decisión del electorado libre, y no llevado, a votar por quien quiere ser, sin importarle cómo.

Las primarias que propone, un plebiscito sin lugar a dudas, que tiene armado a punta de financiarlo con recursos públicos, constituirá un daño terrible a la democracia y serán retrato fiel de la ambición desmedida del más craso personalismo, para su ascenso y parcela para expoliarla.

El candidato de la mayoría popular agradece a los neoespartanos el apoyo que viene recibiendo y cuyo crecimiento es diario en todos los sectores, que lo tienen “de primero y con larga distancia de los demás aspirantes a la Gobernación de Nueva Esparta”, dice: que “Los margariteños y cochenses me conocen lo suficiente. Soy un hombre de palabra. Cuando la empeño, la honro. Nunca he dejado de estar en la calle escuchando a la gente, pendiente de sus problemas, ejerciendo o no el gobierno.

La obra cumplida está en cada pueblo y es el pueblo quien mejor puede dar fe de esta verdad. Tengo muy arraigada en mi conciencia lo que es la democracia, y cómo se debe defender y trabajarla para que rinda la mayor suma de beneficios para todos, sin excepciones; no para servirse de ella ni para engordar el bolsillo y alimentar lo fatuo, lo personal, lo grupal.

Gobernar es un asunto muy serio, porque quien llega a ese nivel es porque el pueblo lo ha llevado confiado en que lo hará bien. Pero en el caso que nos atañe, no ha sucedido así, pues, con su actitud demostró que no supo gobernar y que ha actuado muy mal. Igual ocurrió siendo alcalde. Él sabe cómo llegó a esos cargos y todo el mundo puede atestiguar que, al final, nada relevante hizo ni por Mariño ni por Nueva Esparta. Las pruebas y los testimonios múltiples son múltiples y todos demoledores”.

Morel Rodríguez Ávila reitera que no se unirá para desprestigiar la democracia, que significa sumarse a la pública farsa que promueve para asegurarse la reelección.

Sostiene que “las primarias que quiere celebrar no serán demostrativas del deseo popular, pues lo que pretende es que, a troche y moche, se le escoja, aplicándolas como plebiscito para cubrir con piel de oveja al verdadero lobo que se esconde tras ese instrumento, con el cual quiere halar la brasa para su sardina, llena como tiene la botija para financiar su pretensión, groseramente desconociendo que la mayoría está de nuestra parte, que los estudios de opinión lo confirman; que los pronunciamientos a favor nuestro son indetenibles, procedentes de todos los rincones de Margarita y Coche que están decididos a que sea por consenso, que lo reflejan las encuestas, la elección del abanderado de la democracia y no por el plebiscito orquestado, que intenta disfrazar como primarias”.

Finalmente advierte: “Primarias que no estén avaladas por el Consejo Nacional Electoral, no pueden ser la vía para esta designación. Irresponsable como siempre ha sido, desconoce al organismo precisamente porque sabe que su juego está de antemano descubierto. Cree que, a estas alturas, los neoespartanos somos sus asalariados. Es tan obtusa su posición que lo delata como ciego ante la realidad, sordo ante el clamor popular y mudo ante las evidencias. Con nosotros y la gran mayoría que nos respalda que no cuente. Queremos democracia y democracia, por si no lo ha entendido todavía, no es imposición. La imposición huele a tiranía. Y el plebiscito que quiere, también”.

Con redacción de Porlavisión.