Participará Jordan Fisher en ‘High School Musical: The Musical: The Series’

Luego de hacer su debut en el Arrowverse como el hijo de Barry Allen, Bart Allen o Impulse, parece que el próximo desafío del actor será más musical, ya que ha sido anunciada la participación de Jordan Fisher en ‘High School Musical: The Musical: The Series’.

El actor estadounidense de 27 años, tiene gran experiencia en series de televisión como ‘The Secret Life of the American Teenager’ y ‘Liv and Maddie’, además de participar en películas ‘Teen Beach Movie’ y ‘To All The Boys: PS I Still Love You’.

Pero, el actor también tiene gran experiencia en Broadway con musicales como ‘Hamilton’ y ‘Dear Evan Hansen’, así que no es de extrañar que participe en la serie de Disney+.

El papel de Jordan Fisher en ‘High School Musical: The Musical: The Series’ será el del hermano mayor de Gina en el episodio que lleva por título, ‘Showtime’, el es un reconocido productor musical.

La segunda temporada de la serie ha visto a los estudiantes de East High trabajando en la adaptación teatral de ‘The Beauty and the Beast’, y el episodio de esta semana lleva a los espectadores a la noche de apertura del musical.

Pero, la participación más importante de Jordan Fisher es que fue el mismo actor quien por medio de un tweet en la primera temporada expresó que quería participar en la serie, habrá que esperar para ver si le dan su dueto con Olivia Rodrigo y Joshua Bassett.

‘High School Musical: The Musical: The Series’ añadió algunas caras nuevas en su segunda temporada, incluyendo a las estrellas de ‘Dear Evan Hansen’, Andrew Barth Feldman y Roman Banks, además de contar con participación de Asher Angel, Derek Hough y Olivia Rose Keegan.

La fecha de estreno de ‘Showtime’, el próximo episodio de ‘High School Musical: The Musical: The Series’ será el 23 de julio en Disney+, en caso de no contar con suscripción, da click aquí.

Wipy