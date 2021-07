Por asesinar a su pareja en Perú, venezolano es condenado a cadena perpetua

El Poder Judicial del Perú sentenció al venezolano Gerardo José Linares Aguilar (48) a cadena perpetua por el feminicidio de su expareja Hayesa Navarro Linares (32), ocurrido el 18 de abril del 2020. Fue capturado ese día por la policía y familiares de la víctima.

El Poder Judicial del Perú determinó cadena perpetua contra Gerardo José Linares Aguilar de 48 años de edad. El sujeto era investigado por el delito de feminicidio en agravio de una mujer, su expareja, con quien tenía un hijo, ambos venezolanos. Tras las investigaciones, el hombre fue hallado responsable por este crimen.

De acuerdo al Ministerio Público de esa nación, la víctima y el agresor llegaron a Tacna Perú en enero del 2020 para buscar un mejor futuro. Sin embargo, una tarde de abril de ese mismo año se produjo una discusión que desencadenó la muerte de la mujer.

Linares Aguilar cometió el delito en una vivienda del centro poblado La Natividad. Luego fue capturado y puesto a disposición de la Policía, reseña la información del diario La República.

Hayesa Navarro, de 32 años, recibió aproximadamente 30 puñaladas, Gerardo Linares, un exfuncionario de la Policía Nacional Bolivariana.

Él estaba desorbitado, su único objetivo era mi hermana

“¡Mamá, Gerardo se metió a la casa!”, gritó desde la puerta la hija de Hayesa. La niña de 11 años trató de impedir que entrara, pero él la empujó y corrió por el pasillo del apartamento. Hayesa estaba en el cuarto del medio con su hermana, Thairuby, y salió a ver qué pasaba.

“¡Yo te dije que quería hablar contigo!”, gritó Gerardo. La mujer, de 32 años de edad, trató de calmarlo, le dijo que se cambiaría de ropa para salir a hablar con él, porque en la casa estaban los niños. Pero al darle la espalda, él la agarró por el cabello y la apuñaló por la espalda.

Hayesa trató de correr hacia el baño por el largo pasillo de la vivienda, pero antes de llegar el agresor la tumbó con una patada. Thairuby Linares, con un embarazo de ocho meses, salió en defensa de su hermana junto con sus sobrinas, de 17 y 11 años. Los minutos se convirtieron en un horror que pareció extenderse por horas.

Él estaba desorbitado, su único objetivo era mi hermana y nada lo sacaba de ahí. Nos quería atacar a todos, cortó a mis sobrinas. Yo busqué una piedra, con la que machaco los ajos, y se la pegué en la cabeza, pero no sirvió de nada, me lanzó el cuchillo al cuello y mi esposo me haló, (el cuchillo) me cortó el brazo”.

Sus tres hijos lo vieron todo, al igual que sus tres sobrinitos. Sus dos hijas, su hermana y su cuñado trataron de impedir que la apuñalaran, pero no lograron controlar al agresor, y resultaron heridos con varias cortadas

En agosto de ese año, el investigado solicitó su excarcelación con el argumento del hacinamiento del penal y del riesgo de contagio por la pandemia de la COVID-19, pero su pedido fue rechazado.

Para el Juzgado Penal Colegiado de Tacna, Linares Aguilar es culpable del delito de feminicidio y se aceptó el pedido de cadena perpetua, solicitado por la fiscal.

Gerardo José Linares Aguilar se encuentra internado en el penal de Pocollay desde abril de 2020, lugar donde cumplía prisión preventiva.

