Venezuela, un país que está «a años luz» de promover la inversión

El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, señaló este miércoles que Venezuela está «a años luz» de ser un país que promueva la inversión.

«El conjunto de obstáculos de montar un negocio en Venezuela pasa por una serie de regulaciones sin sentido, en medio de un terrible entorno hiperinflacionario», sostuvo.

Destacó que todos los países están atrayendo empresas y capital extranjero; pero Venezuela ha hecho lo contrario.

«No estamos dentro de los principales países que están en esa línea», expresó el economista.

Además, consideró que las sanciones tienen un efecto que distorsiona la capacidad de recibir capitales: «La cuestión es cómo construimos acuerdos que permitan al país transitar por una reconstrucción».

LA INVERSIÓN Y LA DOLARIZACIÓN

Durante una entrevista ofrecida al periodista Román Lozinski, Oliveros acotó que la Administración de Nicolás Maduro permitió la dolarización y dio «grados de libertad», sin embargo, «hace falta muchísimo más».

«Se necesitan reformas para competir con otros países, algo que no existe acá. Cosas tan simples pueden tardarse meses en Venezuela. Todo pasa por unas reformas que permitan superar ese entorno hostil», dijo.

Asdrúbal Oliveros indicó que el principal usuario de los depósitos en dólares en Venezuela es el cliente jurídico.

«En la banca privada un poco más del 50% de los depósitos corresponde a cuentas en dólares. Estos son procesos difíciles de revertir como lo pretende a hacer el gobierno«, aseguró.

Por otra parte, el economista afirmó que el proceso de introducir dígitos en los sistemas contables de las compañías están al límite; «haciendo que una factura se convierta en una situación engorrosa».

En ese sentido, manifestó que la reconversión va a mejorar los sistemas contables y operativos, «por lo que esperamos que sea aplicada en las próximas semanas».

«La reconversión no es ni buena ni mala, no va a resolver la inflación; sino que permitirá a las empresas tener la capacidad de seguir facturando y manejar sus sistemas contables. Si no resuelves el problema de la hiperinflación, al cabo de unos años volveremos a quitarle ceros a la moneda, porque no se resuelva el problema de fondo», sentenció.