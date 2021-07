Anzoátegui | Vecinos reportan fallas de alumbrado en comunidades de El Tigre

1236117

El Tigre.- A oscuras están calles principales y avenidas de, al menos, seis sectores del municipio Simón Rodríguez, en el sur de Anzoátegui. Así lo reportan vecinos quienes alegan que cuando llega la noche las vías se torna peligrosas por la falta de iluminación.

La denuncia la hicieron a El Pitazo las residentes Roxanna Rivas, Olga Esteves y Carmen Pino este lunes 19 de julio, a fin que las autoridades competentes tomen los correctivos necesarios para recuperar el alumbrado público.

Rivas destacó que el único poste del Quinto callejón sur del sector La Esperanza no tiene lámpara desde hace años, y aunque han solicitado la ayuda a los entes municipales, hasta ahora no han tenido una respuesta. «Vemos que hacen cambios de luminarias en otros sectores y por aquí no pasan, de noche da miedo salir o llegar a la casa«, dijo.

LEE TAMBIÉN Zulia | Gobernación asegura que vacunaron contra el COVID-19 a cerca de 300.000 personas

La residente Olga Esteves señaló que en la avenida Winston Churchill Sur hace falta más iluminación, ya que hay algunos postes que no tienen lámparas. «Esta es una de las avenidas principales donde habitamos varias familias y últimamente en horas de la noche se han registrado varios accidentes de tránsito», apuntó.

Con Esteves coincide Carmen Pino al referir que el alumbrado de la avenida Peñalver de El Tigre es deficiente y detalló que a la altura de la sede de la Cámara de Comercio está completamente a oscuras por la falta de bombillos en los postes.

Lo mismo sucede en la calle 2 del sector Inavi, en la prolongación de la entrada principal al sector Chaguaramos y en la Tercera carrera Sur, entre la sexta y séptima calle, donde el alumbrado está fuera de servicio. Así lo confirmó la vecina Yuselis Hernández, quien habita en el sector Pueblo Nuevo Sur. «En ese sector también hay fallas de alumbrado en la Cuarta carrera Sur entre calles 11 y 12 Sur», dijo.

El jefe del cuadrante del Sur, por parte de la Alcaldía de Simón Rodríguez, Jesús Guzmán, explicó que todas las avenidas del municipio serán nuevamente alumbradas. «El tema de ese alumbrado es que se necesitan varios componentes que aquí en la zona no se encuentran, pero ya están por llegar, por lo que se avisará cuando sea el inicio del proceso del alumbrando de las avenidas», refirió Guzmán.

El representante de la alcaldía acotó que recientemente se hizo un cambio de luminarias en toda la avenida Winston Churchill tanto en la parte sur como en la norte, pero por la lluvia varias lámparas se han apagado. Asimismo aseguró que continúan realizando mejoras en diversos sectores con el programa «Iluminemos El Tigre», pero que no tienen capacidad para abarcar todas solicitudes.

Equipo de CorresponsalesOriente