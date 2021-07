Cines ya promocionan de esta manera a ‘No Way Home’

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) están en espera de un primer afiche y trailer de la nueva película de Spidey, sin embargo parece que algunas salas de cines no han tenido paciencia y se han adelantado en promocionar el largometraje, pero de una manera poco inusual, pues fue revelado que los cines utilizan fan pósters de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Como es sabido en Internet es común encontrarvarios fan pósters de distintas películas, ya que con esto los diseñadores y dibujantes pueden presentar su trabajo en redes sociales, lo cual en ocasiones es benéfico para ellos, porque a veces los estudios de cines hacen colaboraciones con estos artistas.

No obstante, parece que a las pantallas grandes no les ha interesado que estos diseños no sean oficiales, pues varios cines utilizan fan pósters de ‘Spider-Man: No Way Home’, según unas fotos que fueron publicadas en Twitter durante esta semana.

Dichos pósters de fans hacen referencia al Spider-Verse, ya que muestran al trepa muros con otras variantes de él mientras se abren más portales de distintos universos alternos. Desafortunadamente aún Marvel Studios no confirma si habrá multiversos con otros Spideys, sólo hay pistas y rumores al respecto.

Por el momento, no se sabe si estas salas de cines ubicadas en Estados Unidos quitaron dichos afiches o si lo dejarán hasta que haya un contenido oficial, como una manera de petición para que Marvel Studios lance ya un póster y un tráiler del largometraje protagonizado por Tom Holland.

Movie theaters are using fan-made 'Spider-Man: No Way Home' posters to promote the film 😂 pic.twitter.com/wZvEnAxpV9 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 21, 2021

‘Spider-Man: No Way Home’ llegará a los cines el próximo 17 de diciembre del 2021, después de que su producción se retrasará por la pandemia del Covid-19. Afortunadamente la secuela saldará este año y será parte de la Fase 4.

Wipy