Cómo desaparecer las bolsas en los ojos

Las bolsas en los ojos son, por lo general, una muestra de que no has descansado bien y te has olvidado de cuidar de ti misma, por esta razón es que muchas mujeres e incluso hombres detestan descubrir que debajo de sus parpados existe cierta inflamación.

Si ya te cansaste de probar cremas y cuanto remedio se pasa por tu camino, puedes probar los siguientes consejos, son muy fáciles de aplicar y te ayudarán a mejorar el aspecto de tu mirada.

Áloe vera congelado. De acuerdo con datos de la revista Glamour, esta planta posee potentes propiedades para reducir la inflamación en los ojos. Lo único que tienes que hacer es extraer el gel y congelarlo, luego lo puedes pasar por tus ojos y listo, tendrás una mirada joven y renovada.

Mejora tu alimentación. La comida chatarra jamás ha beneficiado la salud de nadie y nunca lo hará, esto se puede reflejar incluso en la piel, por lo que una sana alimentación podría iluminar mejor tu mirada.

Duerme. Dormir durante ocho horas al día puede mejorar completamente tu aspecto físico, ya que ayudas a que tu cuerpo se desintoxique de la mejor manera y tu vista podrá descansar.

No olvides ser constante, sobre todo con el último punto, así lograrás tener una mirada maravillosa, mucho más descansada y saludable.

Con información de Tribuna

Por: Reporte Confidencial