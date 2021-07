Estrella de Huracanes de Miami arrestado por atacar a su novia

Avantae Williams, es el jugador de la Universidad de Miami Hurricanes, que atacó a su ex novia embarazada en el Condado de Miami-Dade.

Según el reporte de la policía, Williams, de 20 años y su ex novia habían discutido porque al parecer el atleta mantenía una relación con otra mujer, y antes de irse a la práctica él le dijo a la futura madre, que se fuera de su casa.

La víctima declaró que ella se encontraba arreglando sus maletas para irse, cuando él jugador regresó, le jaló el cabello varias veces, y la tiró ala cama, al piso y a la salida de la casa, mientras gritaba «¡Lárgate!».

Ella se golpeó la cabeza y caminó hasta la casa de un vecino para pedir ayuda. Fue entonces que funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, la trasladó al hospital West Kendall con moretones en las extremidades superiores, el cuello y dos uñas partidas.

Williams permanecía en el Centro Correccional Turner Guilfors Knigth antes de presentarse en el tribunal de finanzas el jueves.

Según un portavoz de la universidad en Coral Gables, Williams fue suspendido inmediatamente de absolutamente todas las actividades del equipo. Williams había sido el fichaje de la UM como recluta de la clase 2020. Y ESPN lo clasificó como el safety número 1 en el país, y el jugador número 45 en general, según publicó Miami Diario.

Actualmente el atleta está arrestado con una fianza de $30,000.

“Sabemos que el estudiante-atleta de fútbol americano Avantae Williams ha sido arrestado por el Departamento de Policía de Miami-Dade. Fue suspendido inmediatamente de todas las actividades del equipo «, reseñó WSVN.

