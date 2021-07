La esposa de Chyno Miranda, Natasha Araos rompió en llanto al hablar de la enfermedad que padece

La esposa del reconocido cantante de origen venezolano Jesús Miranda mejor conocido como Chyno, no pudo contener las lágrimas al reaccionar al video del su marido donde explica todo sobre su enfermedad.

A través de su cuenta de IG, la modelo subió un video hablando de la difícil situación que ha tenido que vivir con su esposo Chyno luego de que al antes mencionado le diagnosticaron un neuropatia periférica que le afectó sus piernas y le provocó una encefalitis que es una inflamación del cerebro.

“Han sido muy, muy duro todo estos meses… Yo cuando les hablo es porque vivo cosas que también me afectan, que me duelen, pero gracias a Dios esto me hizo más fuerte emocionalmente, me ayudó a entender muchísimas cosas“, dijo.

“Con todo mi amor, mi apoyo y mi energía le dije que íbamos a salir adelante, que él se iba a recuperar, que si él quería iba a salir de esto, que pusiera el todo por el todo… Ahí te das cuenta que la riqueza más grande que tenemos es nuestra salud, y a veces todo lo que yo les hablo y les escribo no es porque yo les quiera decir eso, es porque yo también paso momentos, que esa cualidad y ese entendimiento que tengo de la vida me ayudó muchísimo, pero ver ese video me revuelve el pecho porque fue muy difícil todo lo que hemos vivido estos meses, fue súper, súper fuerte así que les agradezco sus bendiciones”, agregó.

“Les pido que en este momento tan difícil que está pasando Jesús lo apoyen al 100%, le envíen mucha energía bonita para que él salga, se siga recuperando y tenga toda la energía para salir adelante. Así como lo han apoyado en sus momentos más grandiosos, apóyenlo en este momento tan duro que está viviendo que se que ese amor lo va a sentir y le va a dar más fuerza para seguir con su carrera, su vida y más que todo recuperar al 100% su salud, eso es lo más, lo más importante…. Vayan y denle mucho, mucho amor“, mencionó.

