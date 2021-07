Maduro: Llevamos un mensaje de «reconciliación» a Fedecámaras pero un cura puso la nota discordante

Nicolás Maduro arremetió este miércoles contra el obispo auxiliar de Caracas, Ricardo Barreto, tras la carta del cardenal Pietro Parolin que leyó este martes en la asamblea anual de Fedecámaras, e insistió en que “no importa que los demonios y diablos se vistan con sotanas”.

“Esta semana que viene la vicepresidenta Delcy Rodríguez tiene una reunión. Ayer el Gobierno fue invitado a la asamblea de Fedecámaras, hace muchos años que no nos veíamos las caras con Fedecámaras, pero parece muy bien, llevar un mensaje de diálogo, de reconciliación, de trabajo productivo por Venezuela. Tremendo discurso se lanzó nuestra vicepresidenta. El único que puso la nota discordante fue un cura, no recuerdo su nombre, pero el cura totalmente desconocido (el obispo auxiliar de Caracas, Ricardo Barreto), leyó una carta supuestamente de Pietro Parolin, una carta que era un compendio de odio, de veneno, de casquillo. Pienso que Pietro Parolin no escribió esa carta con el odio que tenía”, expresó Maduro por VTV en jornada de producción.

En ese sentido, el dirigente chavista señaló que “no importa las diferencias ideológicas y políticas, lo que importa es que los venezolanos estemos unidos y que trabajemos ante la pandemia, producir y producir y que nadie se enganche la odio, a la mentira. No importa que los demonios y diablos se vistan con sotanas, vamos a engancharnos con el trabajo. En el 2030 estaremos libres de la dependencia del petróleo, aunque seguiremos exportando petróleo. La próxima semana vamos a instalar el consejo superior de economía, pensando en la exportación y en sustituir productos internacionales por nacionales”.

Bloquearon fondos para que venezolanos no vean los Juegos Olímpicos



Además, Maduro denunció que bloquearon fondos de derechos televisivos para ver los Juegos Olímpicos en el país, mientras en redes sociales diversos usuarios denuncian que ese dinero servía para la adquisición de más vacunas anticovid. “El bloqueo nos ha hecho mucho daño, las sanciones criminales a toda Venezuela. Fíjense ustedes lo que está pasando con las Olimpiadas, aprovecho para denunciar que Venezuela pagó los derechos para la transmisión de las Olimpiadas Tokio 2020, y ahora la persecución financiera de los bancos le impide a la comisión organizadora cobrar el dinero de Venezuela. A esta hora nuestro ministro Maldonado está gestionando para que se liberen los recursos para que Venezuela pueda recibir la imagen televisiva de los Juegos Olímpicos y sean disfrutados de manera gratuita. La vicepresidenta se debe poner las 24 horas del día a denunciar esta persecución bancaria y financiera contra el derecho de los venezolanos”.

Carne hay, el problema es la locura de los precios



“Se ha venido construyendo una Venezuela con una economía real y productiva. Una economía volcada en la satisfacción de las necesidades del país. Toda la economía venezolana debe ser exportadora, ese es nuestro plan y nuestro sueño. 13 mil animales del llano venezolanos se van en exportación hacia el Medio Oriente, ¿cuándo se había visto eso?. Debemos producir aquí todo el alimento, todos los repuestos, producir el calzado, la ropa, todo lo del pueblo de Venezuela. Se debe garantizar la carne para el pueblo a precios justos, a precios solidarios. Carne hay, el problema es la locura de los precios. A través de los Clap se debe garantizar la proteína animal, y eso es posible”, agregó.

Nos están robando el oro en Inglaterra que le pertenece al BCV



Finalmente, en torno al oro venezolano almacenado en reservas en Inglaterra, Nicolás Maduro dijo que “nos están robando las reservas de oro en Inglaterra que le pertenece al BCV, un instituto autónomo. Dicen que les pertenecen a un Gobierno que no existe en Venezuela, inventaron un Gobierno de la fantasía para robarle a Venezuela el oro. Ese oro le pertenece a los venezolanos, y en específico al BCV. En 16 meses de pandemia, Venezuela está produciendo más que previo a la pandemia. (…) En estos días la Usaid sacó un informe que había entregando 590 millones de dólares a la oposición extremista, y que solo el 2% se ha utilizado en asuntos humanitarios”.