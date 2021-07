Reino Unido sancionó a Álex Saab y Álvaro Pulido por corrupción

El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, anunció la imposición de nuevas sanciones contra Álex Saab y su socio Álvaro Pulido.

A través de sus redes sociales, el funcionario británico reveló que los colombianos incurrieron en «delitos graves de corrupción».

«El Reino Unido ha sancionado a cinco personas bajo nuestro régimen de anticorrupción global. Haremos todo lo posible para luchar contra aquellos que se llenan los bolsillos a expensas de las naciones en desarrollo«, expresó.

The UK 🇬🇧 has today sanctioned five more corrupt individuals under our Global Anti-Corruption sanctions regime.

We will do all we can to fight the blight of corruption and pursue those that line their pockets at the expense of developing nations. https://t.co/hn8YQwjfFr

— Dominic Raab (@DominicRaab) July 22, 2021