Se necesitan soluciones en general para fomentar el desarrollo, no paliativos

El empresario y presidente de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Ricardo Cusanno, señaló que la economía tiene unas autoridades que la rigen y se deben buscar soluciones con quienes toman decisiones para que ésta pueda fluir.«No es para nadie un secreto y lo hemos dicho en este y otros escenarios que hemos sorteado problemas estructurales, de servicios públicos, financiamiento, hay una asfixia de políticas públicas con una voracidad fiscal y municipal», expresó durante una entrevista en Primera Página este miércoles 21 de julio.

En ese sentido, Cusanno se preguntó de qué manera un empresario podría ser exitoso si el entorno no tiene poder de compra (?), «al final puedes hacer la mejor inversión del mundo, puedes tener el mejor producto del mundo, pero si en el entorno no tienes consumidores porque éstos están empobrecidos, nunca se dará un círculo vicioso positivo y para crearlo hay que encontrarse no con quien tú quisieras, sino con quien debes hacerlo. Sería muy fácil hablar con quienes piensas igual», expresó.

Hace meses, cuando la administración de Nicolás Maduro anunció una jornada de vacunación para todos los venezolanos, Fedecámaras propuso la compra de seis millones de dosis para ayudar a la inmunización del rebaño. Esa propuesta tuvo una negativa como respuesta. No obstante, Cusanno resaltó que sigue en pie no solo esa propuesta sino también en la eliminación del esquema 7+7, porque considera que para poder trabajar es importante que todos estén vacunados «como ya está ocurriendo en otros países y la única forma que eso ocurra es que todos aportemos y que busquemos esa solución», dijo.

La salud no debe ser politizada

A juicio de Cusanno, considera que el tema salud debe ser sacada de la discusión política, porque lo importante son los ciudadanos. «Podemos dar discusiones políticas en todos los aspectos, pero en este específicamente, sería conveniente para el país. Lamentablemente no todos piensan así», comentó.

Este martes 20 de julio se llevó a cabo la 77 asamblea anual de Fedecámaras, evento en el que estuvieron presentes representantes diplomáticos y también la vicepresidente de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez como oradora especial de orden, intervención cuestionada en las redes sociales. Ante esto, Cusanno señaló que el haber tenido a estas personas de diferentes países y de distintas corrientes políticas y que el país debe ser insertado en la importación para que genere divisas. «Tenemos muchos años viviendo deterioros en las estructuras, hemos reclamado, hemos elevado la voz cuando las políticas públicas han llevado al malsano desarrollo económico. Lo venimos haciendo desde hace veinte años», dijo.

Soluciones para todos

El representante gremial señaló que en Venezuela se deben buscar soluciones en general, pero no que sean paliativas. Esto relacionado con las fallas de los servicios públicos como agua, luz, gasolina, entre otros. «Debe haber un modelo de desarrollo y que la autoridad sea cual sea la tendencia que gobierne y respete a quien no votó por ellos».

Cusanno, a quien pronto culminará su período como presidente de Fedecámaras, señaló que dejará sobre la mesa sus propuestas: la discusión sobre los ingresos de los trabajadores más allá del asunto salarial, porque considera que la ley que la regula es muy compleja, pero sí cree que se deban adecuar la cotidianidad de cada venezolano con dos sistemas laborales y que les permita decidir, porque actualmente les pagan unas prestaciones sociales por 20 años de servicio que, «en términos contables, no es viable», puntualizó.

También agregó que es importante seguir con los debates de modelo de producción, generación de electricidad, cambiar el modelo fiscal regulatorio, pues «el entorno legal no puede ser asfixiante», dijo.