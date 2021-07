Usuarios reportan nuevo bajón de electricidad en la tarde de este #21Jul

Tremendo bajón de luz! Si se me vuelve a dañar un electrodoméstico me instalo en Corpoelec para que me lo paguen,cuerda de ineptos! Gastan el dinero de los venezolanos en estupideces en vez de utilizarlo en lo verdaderamente importante salarios,salud,electricidad,agua, etc

— Chaly4F 🇻🇪 (@Chaly2222) July 21, 2021