▷ «Salida a la crisis cubana depende de factores democráticos internacionales»

Tras las revueltas sociales en Cuba, detonadas por mal manejo de la pandemia y las más grandes en los últimos 60 años, se pone en entredicho si realmente lograrán el cambio político que necesita la isla.

En el Crónicas Crónicas de este 23 de julio, un producto de TalCual conducido por Alonso Moleiro, la periodista cubana Ileana Hernández, del medio digital Ciber Cuba, aseguró que vendrán más protestas en la isla, las cuales generarán un cambio dentro de los factores democráticos del país caribeño, pero que Miguel Díaz-Canel se mantendrá apegado al poder.

Señaló que debido a que no puede existir un movimiento opositor legal, no hay líderes visibles contrarios a la administración cubana que pudiesen ir posicionándose dentro del pueblo cubano, de cara a posibles y ligeros cambios políticos que pudieran darse. De allí que haya dicho que actualmente en Cuba se lucha no por un líder, sino por una democracia.

«Ya saldrán dirigentes que puedan ser electos en democracia, pero tenemos miedo de elegir a un líder y que haga lo mismo que los anteriores. Y ahorita necesitamos no uno, sino muchos líderes para que haya instituciones democráticas (…)», comentó la reportera.

En ese sentido, resaltó que en su país la oposición está totalmente amordazada. Si no los tienen en prisión, los tienen sitiados, al igual que a muchos periodistas, incluyéndola a ella, cuya vivienda ha permanecido bajo vigilancia policial desde el 11 de julio, de forma continua y las 24 horas del día. De acuerdo con cifras del medio 14 y medio, de las cerca de 5.000 personas que han sido detenidas en el contexto de manifestaciones, al menos 120 han sido periodistas y activistas, que tratan de informar a la ciudadanía lo que ocurre en el país. Organismos internacionales han repudiado los métodos de represión contra la prensa independiente, la Organización de Naciones Unidas fue uno de ellos.

«La dictadura cuenta con personas que trabajan en empresas estatales y los van turnado con palos en la mochila para que cuando vean movimiento llamen a las tropas especiales. Tiene lleno de boinas rojas de brigadas especiales y también negras, que es como si fuera las brigadas de guerra unidades de guerra, y también a los muchachos del servicio militar. Así es que ellos controla que no se le vaya de las manos la manifestación», indicó Hernández.

Ante ese escenario, aseguró que la salida a la crisis cubana depende de la ayuda de los países democráticos de la comunidad internacional, pues cree que aunque los cubanos «aspiramos a salir de este secuestro y demostramos que no queremos más dictadura», Díaz Canel ha dicho que la única manera que abandonaría el poder es que «pasen sobre su cadáver». Agregó que el pueblo no cree en la necesidad de matarse unos a otros para alcanzar la libertad y democracia, y que, aunque no hay datos cuantificables, la mayoría ya no apoya a la revolución. Sólo aquellos que tienen privilegios directos del régimen y los más ancianos mantienen la fe en el comunismo.

Las personas están exponiéndose y diciendo con claridad lo que sienten. Muchos artistas también están hablando de libertad, lo cual va a traer un cambio a la democracia en Cuba, a pesar de la dictadura».

Hernández mencionó que el relajo de las restricciones anunciadas por el gobierno cubano entre ellas la importación ilimitada de medicinas y productos de aseo personal, pudo haberse dictado desde hace tiempo. No obstante, aseguró que se hizo como medida de emergencia para calmar la calle. Comentó que son las malas decisiones del régimen lo que mantienen a Cuba en la pobreza y que con las últimas decisiones tomadas han probado que «puedes traer medicamentos sin coste alguno, pero ellos nunca lo permitieron para venderlos en sus tiendas».

Durante la conversación en Crónicas Crónicas, la periodista también habló sobre otras libertades económicas otorgadas durante el gobierno de Raúl Castro. Para conocer el impacto que tuvieron sobre la isla ingrese a este link y vea el programa completo.

