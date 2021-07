Actor de Kid Loki le gustaría formar parte de otro equipo de Marvel

El joven actor de la serie de Marvel, Jack Veal quiere participar en los Young Avengers, ya sea que la producción sea una película o una serie de Disney+.

Una vez que Infinity Saga llegó a su fin en 2019, los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) comenzaron a preguntarse qué vendría después.

A medida que Marvel Studios ha estrenado diversos proyectos de la Fase 4, quedó claro que se estaban plantando las semillas para que los Young Avengers se formarán en un futuro próximo.

Aunque todavía no se ha anunciado una película o serie de este equipo de Marvel, el comienzo de la Fase 4 ya ha hecho mucho por crear el equipo y ahora es claro que Jack Veal quiere participar en los Young Avengers.

“Ha sido un viaje increíble y nunca esperé llegar tan lejos. Dar un paso así sería muy surrealista. Me encantaría hacer algo tan grande como eso, pero por ahora, no he oído nada de Young Avengers por parte de Marvel”, señaló el joven actor.