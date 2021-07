Chile | «Vaquita» lideró marcha en contra del maltrato animal realizada en Antofagasta

Una familiar silueta se hizo presente este miércoles 21 de julio, donde en el marco del Día Mundial del Perro, se realizó una marcha por los animales. A ésta, se sumó “Vaquita”, can que se convirtió en un símbolo antofagastino por su participación en las marchas durante el estallido social.

El perro bicolor no desaprovecha oportunidad de unirse a la gente en las diversas manifestaciones que se realizan en la comuna, no siendo esta la excepción. La Patrulla animal, animalistas y vecinos realizaron el llamado a marchar en favor de los derechos de los animales y detener el maltrato de estos, convocando a la comunidad a las 17:00 horas del miércoles recién pasado en la Plaza de la Revolución (Ex Plaza Sotomayor).

Imagen: Emilia Constanza, vía Comunidad Perruna Antofagasta.

De esta manera “Vaquita” lideró la marcha junto a los manifestantes y otros compañeros de cuatro patas, recorriendo el casco central de Antofagasta entre los carteles. Esto, pese a que no hubo la convocatoria esperada.

El llamado fue realizado luego de que se diera a conocer un grave caso de maltrato que enfrentaban perritos en un “Criadero Clandestino” en la capital regional, vigente desde hace 15 años y en donde los animales se encuentran en inhóspitas condiciones, siendo explotados y vulnerados, pese a las denuncias ya efectuadas.