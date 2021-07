Destrozaron a Camila Cabello por estas imágenes filtradas

La cantante de ascendencia cubana, Camila Cabello, en distintas ocasiones ya ha sido señalada por hacer a un lado los estereotipos y mostrarse de una manera más real que otras celebridades, puesto que a pesar de no posar con filtros y ser ella misma, fue cuestionada nuevamente, pues algunos usuarios aseguran que está «descuidada».

Cabello celebró hace pocas semanas su aniversario con su actual novio, el cantante canadiense Shawn Mendes, en un festejo que llevaron hasta las paradisíacas Islas del Mediterráneo.

Asimismo, Camila mostró en sus redes sociales lo que fue parte de este viaje, debido a que suele publicar y mantener a sus seguidores al tanto sobre parte de su vida personal, siendo una artista que vende una imagen real y alejada de la ficción que suele mostrarse en las redes sociales.

Sin embargo, días atrás fue duramente criticada por una fotografía capturada por un paparazzi, en la que no luce precisamente como se aprecia en su cuenta oficial de Instagram, sino con unos kilitos de más. Cabello fue captada trotando en la ciudad de Miami, lugar en el que vive junto a Shawn Mendes.

La intérprete de Havana lucía un «leggin» color gris y un top deportivo, mismo que dejaba al descubierto su abdomen descuidado, las críticas llovieron en su contra, pero esta no se quedó callada y expresó: «Estaba corriendo por el parque, ocupándome de mis asuntos y tratando de mantenerme en forma y estar sana. No estaba metiendo la panza porque estaba corriendo, ¡y existiendo como una persona normal que no mete la panza todo el tiempo y me sentí insegura», afirmó Camila Cabello en un video de TikTok.

En su respuesta, la famosa alegó que los comentarios generados la hicieron sentirse insegura y con la autoestima baja, aunque después reconoció: «Me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo está pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer lo que necesito. Somos mujeres reales, con curvas y celulitis, y estrías y grasa. Y tenemos que sentirnos orgullosas de todo eso” expresó.

