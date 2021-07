España | Anne Marie y Little Mix estrenan una de las colaboraciones más esperadas

Después de meses y meses de especulaciones y rumores; de que Anne-Marie negase que había ido al estudio junto a Little Mix para grabar una colaboración y de que todos sus fans se rindiesen porque esto sucediera. Al fin, tenemos la canción que ha unido a la solista con la girl band británica. Y estamos seguros que no te va a decepcionar.

Tras su última colaboración junto a Niall Horan, Anne-Marie ha confirmado a través de sus redes sociales que ‘Kiss My (Uh Oh)’ iba a ser su próximo single, en el que iba a estar bien acompañada por la banda Little Mix. Junto a este tema, la solista británica ha lanzado su segundo disco de estudio: ‘Therapy’. Un álbum en el que Anne-Marie ha puesto todo su empeño y ambición para alcanzar el mejor sonido.

Hace un par de días pudimos saber cuál era la portada de ‘Kiss My (Uh Oh)’, donde podemos ver a las tres integrantes de Little Mix junto a Anne-Marie echadas en la cama. Entre batas, copas y sábanas nos presentan la imagen elegida para el single, eso sí, sonriendo a la cámara enseñando la carisma que tanto representan a las cantantes. «¡Estoy TAN EMOCIONADA por que lo escuches! ¿Quién está listo para el vídeo?», escribía la cantante en sus redes sociales.

TWO DAYS UNTIL KISS MY (UH OH) 💋 I’m SO EXCITED for you to hear it! Who’s ready for the video?? 👀 Pre-order here: https://t.co/7fy1iEOwH1 ✨✨✨✨✨ @LittleMix pic.twitter.com/Um9ondcBop

— 🌺ANNE-MARIE🌺 (@AnneMarie) July 21, 2021