Henri Falcón confirma su candidatura a Gobernación de Lara: “Acabaremos con este mal Gobierno”

El dirigente de Avanzada Progresista, Henri Falcón, confirmó este viernes su candidatura a la Gobernación del estado Lara de cara a las elecciones del 21 de noviembre, y reiteró que “acabaremos con este mal” Gobierno.

“Lara volverá a renacer en el nombre de Dios. El compromiso es volver a ayudar a la gente. El tiempo es determinante para romper con la inercia y la arrogancia para acabar con este mal gobierno que nos llevó a este estado desesperante de hambre”, afirmó Falcón, según citó en Twitter ReporteYa.

El dirigente sostuvo que “debemos mostrar un ejercicio diferente de la política. El mayor aprendizaje que me dejó la política es que uno aprende es caminando en el barrio, cerca de la gente. La política es para construir no para destruir. Nosotros lo hemos sostenido en el tiempo. Hablar de progresismo es hablar de igualdad, libertad, compromiso social es eficacia gerencial es hablar también de humildad. Es hablar con la verdad”.

Volveré a la Gobernación para mejorar la calidad de vida



“Aquí estamos organizados con los comités de bases. Volveré a la gobernación para trabajar por mejorar la calidad de vida de todos ustedes. Dejaremos huellas. No podemos fallar, que no se imponga la mezquindad, es la racionalidad de la política. Pensando más en la gente que en los intereses”, agregó.

Henri Falcón aseguró que “mi familia es el pueblo de Lara. Es Avanzada Progresista, es la Alianza Democrática, es la conciencia de un pueblo. Nos desplegaremos en cada centro electoral con una estrategia de defensa del voto. No vamos a dejar espacios donde no llegaremos, no estamos comiendo paja y el cambur verde mancha en Lara”.

“A los empleados públicos que trabajan en la Gobernación de Lara decimos que no habrá persecución, por el contrario aquí estoy con mis brazos abiertos. La política es inclusión, no puede ser mal interpretada, no es aplastar ni descalificar. Nada ni nadie nos detendrá. Estamos listos para hacer frente a la ineficiencia e ineficacia del gobierno. Todos tenemos una tarea y un desafío porque estamos desplegados en todos los municipios y todas las parroquias. Los problemas de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos a punta de votos”, concluyó.

