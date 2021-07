Indetenible la caída del bolívar frente al $. El BCV con las manos atadas. No tiene reservas para inyectar a un mercado que quiere $, no bolívares. Tampoco una subida de tasas de interés haría disminuir la demanda de $ y aumentar la preferencia por el bolívar. No hay confianza. pic.twitter.com/u75CNi27Vz