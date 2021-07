Libro: EL TEOREMA KATHERINE

El autor de Bajo la misma estrella, nos regala unahistoria tocada por la emoción de un road trip, en una tramaque combina de forma magistral golpes de humor, brillantes reflexiones sobre el amor y diálogos cargados de vida. Según ColinSingleton existen dos tipos de persona: los que dejan y los que sondejados. Él, sin duda, pertenece al segundo. Su última ex, KatherineXIX, no es una reina, sino la Katherine número diecinueve que le haroto el corazón. Para escapar de su mal de amores, y con elpropósito de hallar un teorema que explique su maldición de lasKatherines, Colin emprende junto a su amigo Hassan una aventura que le llevará a Gutshot, un pueblecito de Tennessee, y a la sospecha de que en la vida la inteligencia no siempre es la mejor compañera deviaje. La crítica ha dicho…

«Una historia afilada e inteligente donde la carcajada oscila entre lo deliciosamenteinmaduro y lo sutilmente intelectual.»

Booklist«Ingeniosa, compleja y enormemente entretenida.»

Kirkus

Autor: GREEN, JOHN

Genero: Juvenil

Páginas: 320

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial