Médicos de la región: no hay condiciones para flexibilizar medidas anticovid

Ante la posible flexibilización del esquema implementado desde junio del año pasado por el gobierno nacional de 7+7 por la pandemia y a fin de reactivar la economía en el país, los médicos de la región insular lo consideran contraproducente porque afectaría la salud de la población.



El director del Colegio de Médicos de la entidad, José Antonio Narváez, indicó que en vista a la situación con el aumento de los casos y la aparición de nuevas cepas del virus, hasta que el gobierno no masifique el proceso de vacunación y no se logre la inmunización de rebaño en la población, cualquier medida es un riesgo para la salud del pueblo.



Precisó que de levantarse esas medidas el gobierno debe maximizar y promover que cada persona asuma personalmente la protección con compromiso, en la aplicación del uso correcto del tapaboca, distanciamiento social, el lavado de manos, que permita prevenir la aparición de más casos, algo que hoy no se ha logrado.

Asimismo recomendó como gremio médico, que de llegarse a flexibilizar el esquema del 7+7, se debe lograr la profundización en el proceso de vacunación, que permita la inoculación de más de 50% de la población.

Asimismo, que el gobierno debe aumentar la publicidad para que las personas tomen conciencia del problema de la pandemia, que permita que los cuerpos del estado se comprometan en dar cumplimiento a estas medidas de protección, para así tratar de disminuir los contagios, sobre todo antes las nuevas variantes que son más agresivas.



COLAPSO

Recalcó que una flexibilización provocaría un aumento en los contagios y ante la condición de los centros hospitalarios colapsados, pues no caben más personas, o no se les puede ofrecer a otros pacientes la atención en otra patologías, lo que provocaría mayor caos entre la población, y más fallecidos.



“Solo hay una vía que se conoce y es a través de la masificación del proceso de vacunación, se debe lograr la inmunización para tratar de volver a la nueva realidad que se espera, y que no es más que convivir con el covid por un tiempo», acotó.



Expresó el galeno que el proceso de vacunación en el estado ha sido muy lento e irresponsable, debido a que no se le ha garantizado la aplicación de las dos dosis a las personas, tal es el caso de la segunda dosis de la vacuna Rusa (Sputnik V), la cual se debía recibir a los 21 días, ahora dicen que pueden recibirla en 90 días, pues no pierde efectividad, lo cual no es cierto.



RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Consideró que el gobierno debe aumentar la responsabilidad con respecto a este proceso, para evitar que aquellas personas que se sientan cohibidas al proceso, tengan más bases para no acudir a vacunarse en el momento que le corresponda, debe ser un proceso transparente, con la mayor disponibilidad de vacunas, para lograr la vacunación de más del 70% de la población en el menor tiempo posible.



Por su parte, el médico Germán Rojas Loyola aseguró que no ha mejorado la situación de la pandemia del Covid en la región, y sin embargo si han observado que desde el mes de abril los números de casos de Covid-19 por día han aumentado, lo cual a su juicio es preocupante por no ver ningún mensaje por parte de las autoridades a la ciudadanía de control y la protección.



De igual forma, aprecio un debilitamiento por parte de la ciudadanía, en el cumplimiento de las medidas de protección y de salud que deben tener para evitar contagios.



AUMENTO

Informó que según las cifras del Instituto Venezolano de Imagenología Diagnóstica (IVID), la región tiene el mayor porcentaje de casos por la variante brasileña del coronavirus Gamma, con un 90% en los casos valorados en muestra por la variante brasileña, lo que ha cambiando la dinámica que venía presentando la pandemia en la región, apareciendo un aumento en la mortalidad del 78% de casos fallecidos por Covid-19 que se han presentado desde abril.



Puntualizó su preocupación por las variables en el descuido de la ciudadanía en el cumplimiento de las medidas, la apertura, la falta de control, y la baja vacunación, que no debe llegar a un 10% de la población del estado Nueva Esparta.



«Las condiciones no son óptimas y no estamos en condiciones para quitar una flexibilización y una apertura completa, a pesar que los sectores económicos lo han pedido en la entidad y han hecho inversiones», aseguró.



Puntualizó que ante el planteamiento de un centro de vacunación masivo, que estima vacunar a 3.000 personas diarias, se tendría que ver cómo sería la organización de las citas, su distribución porque de ser parecido a los que ocurre con el proceso de vacunación en Venetur, con aglomeración de personas, y el que no se aplica el distanciamiento social, a su juicio sería un factor adicional en los aumentos de casos.

El Solo de Margarita