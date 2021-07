México | Voluntarios que buscan a los ‘desaparecidos’ de México se convierten en objetivos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) – Las voluntarias, en su mayoría mujeres, que recorren México para buscar los cuerpos de los familiares asesinados, son cada vez más asesinadas, lo que pone a prueba la promesa del gobierno de ayudarlas en su búsqueda de una última pizca de justicia: un oportunidad de llorar.

Aquellos que continúan con el esfuerzo cuentan historias de haber recibido amenazas durante mucho tiempo y haber sido observados, presumiblemente por las mismas personas que asesinaron a sus hijos, hermanos y maridos.

Pero ahora las amenazas han dado paso a balas en la cabeza de los buscadores que han demostrado ser mucho mejores que las autoridades para descubrir el entierro clandestino y los pozos en llamas que se cuentan por miles. Dos buscadores han sido asesinados en los últimos dos meses.

Aranza Ramos había pasado más de un año buscando a su esposo, Bryan Celaya Alvarado, después de su desaparición el 6 de diciembre de 2020. Ese día se convirtió en una de las 87,855 personas “desaparecidas” de México. Se cree que la mayoría fueron asesinados por cárteles de la droga, sus cuerpos arrojados a tumbas poco profundas o quemados.

Los investigadores han aprendido durante la última década, desde el apogeo de la guerra contra las drogas en México de 2006-2012, que las pandillas a menudo usan los mismos lugares una y otra vez, creando espeluznantes campos de matanza.

Fue en uno de esos campos, conocido como Ejido Ortiz, en el estado fronterizo norte de Sonora, donde Aranza Ramos había estado ayudando en la búsqueda el 15 de julio, el día en que ella misma fue asesinada.

“En el Ejido Ortiz se han encontrado varios crematorios clandestinos, algunos aún humeantes y en llamas cuando fueron encontrados”, dijo el grupo de búsqueda de Ramos en un comunicado. “Este ejido (finca colectiva) es un sitio de exterminio activo”.

Tan activos que los buscadores dicen que se ponen nerviosos cuando los entierros en los que ocurren son demasiado recientes. Significa que los asesinos aún pueden estar presentes y usando el sitio.

Después de un día de búsqueda, los voluntarios sumergen varillas de metal en el suelo para liberar el olor delator de la muerte, Ramos regresó a su casa cerca de la ciudad de Guaymas. Justo antes de la medianoche, fue secuestrada de su casa. Los asesinos la llevaron una corta distancia y arrojaron su cuerpo acribillado al borde de la carretera.

Cecilia Duarte, quien lleva tres años trabajando con el grupo de búsqueda “Buscadoras por la Paz”, asistió a reuniones con Ramos la semana antes de que la mataran. Duarte, quien encontró el cuerpo de su propio hijo desaparecido y ahora está buscando a un sobrino desaparecido, dijo que Ramos siempre trató de ir a lo seguro.

“Ella trató de no sobresalir, no era portavoz”, dijo Duarte. De hecho, Ramos evitó la atención. The Associated Press había intentado contactarla dos meses antes de que la mataran, pero ella no respondió los mensajes.

“Aranza publicó un mensaje la semana antes de morir, diciendo que estaba buscando a su esposo, no a los sospechosos”, recordó Duarte.

Hay tres reglas de oro que siguen los grupos de búsqueda de voluntarios de México:

—Los restos humanos no se denominan cadáveres ni cuerpos. Los buscadores los llaman “tesoros” porque para las familias en duelo son preciosos.

—Los investigadores suelen llamar a la policía cuando creen que han encontrado un entierro, principalmente porque las autoridades a menudo se niegan a realizar las lentas pero críticas pruebas de ADN a menos que los restos sean exhumados por un profesional.

—Las búsquedas no se realizan para encontrar a los perpetradores, solo para encontrar a sus seres queridos.

Es la última regla que los voluntarios esperaban que los mantuviera a salvo de represalias.

“Como buscadores, no buscamos averiguar quién es culpable. Estamos buscando tesoros ”, dijo Patricia“ Ceci ”Flores, fundadora de Madres Buscadores de Sonora.

Durante mucho tiempo, ha significado que los buscadores, y la policía que a menudo los acompaña, se centran en encontrar tumbas e identificar restos, no en recopilar pruebas de cómo murieron o quién los mató. Los grupos de búsqueda a veces incluso obtienen consejos anónimos sobre dónde están enterrados los cuerpos, conocimiento que probablemente solo esté disponible para los asesinos o sus cómplices.

Pero ese arreglo de larga data parece haberse roto.

Al día siguiente de la muerte de Ramos, Flores recibió una amenaza telefónica. “Recibí una llamada diciendo, ‘Tú serás el próximo’”, dijo Flores. Desde entonces, la policía ha asignado una patrulla para hacer guardia frente a su casa en Hermosillo.

Los funcionarios del estado de Sonora han acordado brindar seguridad a los buscadores que se consideren en peligro. El estado también acordó asignar equipos de excavación a posibles sitios de entierro encontrados por los buscadores dentro de tres a cinco días. Pero los funcionarios parecen más interesados ​​en el control de daños. Hicieron que los buscadores accedieran a no tomar fotos de los lugares de enterramiento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio una declaración vaga y segura de sí mismo cuando se le preguntó sobre el asesinato de Ramos. “Vamos a seguir protegiendo a todas las mujeres. Condenamos estos crímenes ”.

Pero Ramos no fue el primero. El 30 de mayo, un activista voluntario de búsqueda, Javier Barajas Piña, fue asesinado a tiros en el estado de Guanajuato, el más violento de México.

Y dos periodistas han sido asesinados en Sonora en el espacio de unos dos meses; El jueves, el reportero Ricardo López fue asesinado a tiros en un estacionamiento en Guaymas, el mismo corregimiento donde fue asesinado Ramos.

En total, 68 activistas de derechos humanos y ambientales han sido asesinados desde que López Obrador asumió el cargo.

El miedo siempre ha acompañado a los buscadores. Van a lugares salvajes, remotos y abandonados donde se han cometido crímenes terribles. Pero hasta ahora, en su mayoría lo ignoraron.

Cecilia Duarte, la voluntaria de Ramos, recordó esos días: “Nos enviaron un mensaje desde una cuenta falsa de Facebook diciendo que nos iban a desollar la piel. Pero siempre pensé que si realmente te iban a hacer algo, no te iban a advertir “.

En otro sitio de búsqueda, dijo Duarte, una vez sintió la sensación de ser observada, y vio a alguien observando a su grupo desde una ladera cercana. Aún así, los buscadores continuaron.

Pero el asesinato de Ramos cambió las cosas, dijo. “Eso nos afectó mucho. Algunas personas detuvieron las búsquedas “.

Múltiples cárteles, incluido uno dirigido por Rafael Caro Quintero, liberado indebidamente de la prisión mientras cumplía una sentencia por el asesinato de un agente de la DEA en 1985, han estado luchando por el control de Sonora y sus valiosas rutas de tráfico hacia los EE. UU. Incluyen las dos facciones principales de el cartel de Sinaloa, que opera a través de bandas locales.

“Las autoridades deberían hacer más, no es suficiente”, dijo Flores de Madres Buscadores de Sonora. “Deberían hacer más investigación, dar más seguridad, deberían estar investigando para que no sean las madres las que tengan que salir al campo a buscar”.

La oficina de derechos humanos de la ONU en México señaló lo mismo: “Cuando un gobierno no cumple con su deber (de realizar registros), pone en riesgo a las familias de los desaparecidos”.