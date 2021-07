Ocariz propone que el 3,6% del IVA recaudado en Miranda se use para aumento de sueldos y salarios

El dirigente del partido Primero Justicia, Carlos Ocariz, propuso que el 3,6% del IVA recaudado en el estado Miranda, sea destinado a mejorar los sueldos y salarios de los trabajadores de la región, entre esos: docentes, policías, bomberos y médicos.

«Hoy queremos hacer una propuesta públicamente, porque vemos con mucha preocupación que nuestros docentes, bomberos, policías y médicos ganan una miseria de sueldo. No es posible que un maestro devengue entre 5 y 6 dólares mensuales más unos bonos intermitentes, es inaudito e injusto. Los policías y bomberos que arriesgan su vida a diario no les alcanza para lo más mínimo, es una situación alarmante. La inflación sigue subiendo y no se toman medidas», dijo.

En ese sentido, Ocariz detalló que la nómina de estos funcionarios en Miranda llega a 21 mil trabajadores y que a su vez no saben cuántas personas ellos tienen. «A nosotros sí nos importa que esos padres y madres de familia, tengan cómo llevar el sustento a sus hogares. Los cálculos se han hecho y con voluntad política se puede hacer el ajusto de inmediato en un corto plazo», aseguró.

Finalmente, señaló que su propuesta será llevada a los gremios profesionales de la entidad e invitó a todos los sindicatos a que se unan a esa iniciativa que « busca mejorar la calidad de vida de nuestros funcionarios. Esto es algo que podemos extender a todo el país», puntualizó.