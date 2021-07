Paso a paso: WhatsApp habilita a los usuarios a unirse a videollamadas grupales ya iniciadas

Para nadie es un secreto que WhatsApp es la aplicación de comunicación más utilizada en el mundo entero, ya que nos permite enviar mensajes de texto, de voz, así como documentos, imágenes, videos y realizar llamadas y videollamadas con cualquier otro usuario, sin importar en dónde se encuentren.

A pesar de su funcionalidad y practicidad, durante mucho tiempo, algunos usuarios de WhatsApp se quejaban de que la app no permitía realizar videollamadas grupales. Es así que los generadores de la aplicación trabajaron rápidamente y fue así como se logró incluir dicha función.

Sin embargo, no todos quedaron satisfechos, ya que a diferencia de otras herramientas de videollamadas grupales, WhatsApp no te permitía unirte a aquellas que ya estaban iniciadas, lo cual resultaba poco práctico para muchos.

Ante esta situación, recientemente WhatsApp anunció que sus usuarios ya podrán unirse a las videollamadas después de que estas ya se iniciaron, para que no sientan presión y puedan ingresar cuando quieran y les sea más conveniente.

NO MORE FOMO. You won’t miss a group call because you didn’t get to the phone fast enough anymore! With Joinable calls on WhatsApp you can join an ongoing call at any time! pic.twitter.com/UXcF18THu4

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2021