¿Qué viene? Adecos a los que el TSJ le designó a Bernabé Gutierrez, ahora desisten de amparo y piden dejar proceso sin efecto

Caracas, .- Por falta de tutela jurídica efectiva, los demandantes que iniciaron el proceso judicial contra Acción Democrática en 2018, y en el cual -sin que lo pidieran los solicitantes- nombraron a Bernabé Gutiérrez como presidente de una Junta Directiva ad hoc de ese partido, solicitaron este jueves ante la Sala Constitucional Tribunal Supremo de Justicia el desistimiento del recurso de amparo N° 458-2018 y el cierre definitivo del expediente.

«Hoy acudimos a la Sala Constitucional a pedir el cierre definitivo del expediente y, con este cierre definitivo, solicitamos el cese de las medidas cautelares a través de las cuales se nombró esa comisión ad hoc, presidida por Bernabé Gutiérrez», manifestó Otto Medina, abogado accionante del recurso de amparo.

El abogado señaló que con el desistimiento del recurso de amparo debe quedar sin validez alguna la comisión ad hoc presidida por Bernabé Gutiérrez. «A partir de este momento no existe amparo, no existe comisión ad hoc, no existe personas que representen a AD por medio de este amparo N° 458 distintos a sus representantes legítimos», recalcó.

¿QUÉ ESPERAR? OPINIÓN DE ESPECIALISTA CONSULTADO POR REPORTE CONFIDENCIAL Eso jurídicamente es así, pero es necesario establecer: 1.- Sin ellos (los comparecientes) son los únicos recurrentes o 2.- Alguien dentro del TSJ (por razones políticas) alega que el amparo protege derechos colectivos mas allá de los accionantes. Es decir la política es la que va a determinar qué hacen con esa puerta. No debemos olvidar que Bernabé Gutiérrez no debe ser parte de esa junta Ad Hoc, ya que el amparo era contra esa directiva por no haber convocado- por muchos años- primarias dentro del partido Acción Democrática.